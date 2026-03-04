Indie ruší nákupy sójového oleje

-
Indie ruší kontrakty na sójový olej kvůli jeho vyšší ceně.
Zrušeny byly dodávky v objemu desítek tisíc tun z Ruska i Jižní Ameriky.
Palmový olej je nyní až o 60–70 USD/t levnější, což podporuje jeho poptávku.
Napětí na energetickém trhu a poptávka po bionaftě tlačí ceny rostlinných olejů výše.
Indie, která je největším dovozcem jedlých olejů na světě, začala ve větší míře rušit objednávky sójového oleje. Důvodem je jeho rychlé zdražení vůči alternativám, především vůči palmovému oleji, který je nyní pro kupce výrazně atraktivnější.
Podle zástupců společnosti Patanjali Foods bylo v posledních dnech zrušeno přibližně 25 000 tun sójového oleje z Ruska a dalších 6 000 až 8 000 tun z Jižní Ameriky. Ruské dodávky měly dorazit do Indie na přelomu března a dubna, zatímco jihoamerické kontrakty pokrývaly období duben až červenec.
Nejde přitom o ojedinělý krok. Indičtí dovozci v posledních měsících ruší kontrakty opakovaně:
Přibližně 70 000 tun jihoamerického sójového oleje bylo zrušeno minulý týden,
Nejméně 35 000 tun kontraktů padlo již v lednu,
V prosinci 2025 pak bylo zrušeno nebo odloženo více než 100 000 tun argentinských dodávek.
Jedním z hlavních důvodů je také oslabení indické rupie, které zdražuje dovoz komodit obchodovaných v dolarech. Dalším faktorem je rozdíl mezi domácími a importovanými cenami, který se podle obchodníků pohybuje kolem 30 až 40 USD za tunu.
Situaci navíc vyostřilo napětí na energetických trzích. Nedávné útoky USA v Íránu narušily dodávky energie z Blízkého východu a podpořily růst cen rostlinných olejů, protože rostoucí ceny energií zvyšují poptávku po bionaftě, jejíž výroba využívá právě rostlinné oleje.
Sójový olej se tak nyní obchoduje s nejvyšší prémií vůči palmě od roku 2023. Palmový olej je přitom podle obchodníků aktuálně k dispozici přibližně o 60 až 70 USD na tunu levněji, což motivuje indické dovozce k rychlé změně nákupní strategie.
Pokud tento trend vydrží, může to výrazně změnit globální tok obchodů s rostlinnými oleji a zvýšit poptávku po palmě, především z Indonésie a Malajsie, které patří mezi její největší producenty.
