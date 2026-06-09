Ranní shrnutí: Návrat k ziskům (09.06.2026)

Víkendová výměna palby mezi Izraelem a Íránem zpochybnila křehké příměří v regionu. Pod tlakem Washingtonu obě strany zastavily další útoky. Udržení situace pod kontrolou pomohlo uklidnit obavy na trzích. Společnostem to umožnilo umazat část dříve vzniklých ztrát.
- Klíčové americké indexy včera uzavřely v zelených číslech: S&P 500 (+0,3 %) a Nasdaq Composite (+0,9 %).
Na evropských trzích byla nálada méně jednotná. Je však třeba dodat, že v pátek utrpěly výrazně menší ztráty.
- Růstové tituly: Italský FTSE MIB (+0,6 %), britský FTSE 100 (+0,1 %) a polský WIG20 (+0,6 %) posílily.
- Ztrátové tituly: Německý DAX (-0,6 %), francouzský CAC40 (-0,2 %) a španělský IBEX 35 (-0,7 %) zakončily den se ztrátami.
🌍 Geopolitika
Nejvážnější krize mezi Izraelem a Íránem od dubna byla zažehnána.
- Izrael si vyhrazuje právo provádět cílené operace v jižním Libanonu, pokud Hizballáh obnoví ostřelování.
- Írán naopak prohlašuje, že obnoví útoky, pokud Izrael znovu zahájí letecké údery na Libanon.
🛢️ Komodity
Ceny energetických komodit po pondělním otevření trhu vzrostly téměř o 4 %, většina těchto zisků však již byla smazána.
- Ropa Brent se aktuálně obchoduje mírně nad 93 USD za barel, zatímco WTI se pohybuje kolem 90 USD.
- Plyn TTF na nizozemské burze za MWh se vrátil pod 50 USD, zatímco NATGAS se drží kolem 3,15 USD.
Ceny drahých kovů se stabilizují. Zlato i stříbro dnes vykazují mírné zisky.
- Trojská unce zlata aktuálně stojí kolem 4 347 USD, zatímco stříbro je na úrovni 68,5 USD.
📈 Makroekonomická data
Evropa:
- Pondělní údaje o německých průmyslových objednávkách výrazně zklamaly. V dubnu zaznamenaly hluboký meziměsíční pokles o 3,8 %. To přispívá k rostoucímu pesimismu ohledně ekonomického růstu ve společném bloku.
- Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové jsou naplánovány na tento čtvrtek. Pokud upozorní na tyto ekonomické slabiny, euro by se mohlo dostat pod tlak.
- Mírně pozitivnější zprávou jsou data o průmyslové výrobě zveřejněná dnes ráno. Dopadla lépe než konsenzus a ukázala meziroční pokles pouze o 0,5 %.
Asie:
- Z Číny přišly zcela opačné zprávy. Země zaznamenala silné oživení obchodu. Květnový export vzrostl o 14,1 % r/r.
- Navzdory ještě dynamičtějšímu růstu importu o 27,4 % r/r se přebytek obchodní bilance rozšířil, což by mělo podpořit jüan.
Spojené státy:
- Podle průzkumu newyorského Fedu jednoletá inflační očekávání mírně klesla z 3,6 % na 3,5 %. Trhy však netrpělivě čekají na středeční zveřejnění reportu CPI.
🌏 Asie
Asijské trhy dnes vykazují výrazné zisky:
- KOSPI (+8 %): Jihokorejský index vede růst a umazává včerejší ztráty. Volatilita indexu byla v poslední době mimořádně vysoká. Zesílilo ji zavedení pákových ETF na jednotlivé akcie, zaměřených na Samsung a SK Hynix.
- Nikkei 225 (+1,9 %): Japonský index rovněž připisuje výrazné zisky.
- Čínské indexy: Také jsou v zelených číslech. Hang Seng (+0,4 %) a Shanghai SE Composite (+0,7 %).
💱 Měny
G10:
- Mírné zlepšení nálady ohledně situace na Blízkém východě umožnilo posílit novozélandskému dolaru (+0,7 % vs. pondělní otevření) a vysokobeta švédské koruně (+0,5 %).
- Euro je také mírně výše (+0,2 %).
- Naopak norská koruna má potíže. Tlačí ji dolů pokles cen energetických komodit z pondělních maxim.
EM, rozvíjející se trhy:
- Díky obnovenému zájmu o jihokorejský akciový trh posílil won o 3,2 %.
- Na vrcholu žebříčku jsou také měny zemí nejvíce vystavených potenciálnímu dlouhodobému uzavření Hormuzského průlivu – jihoafrický rand a maďarský forint.
- Pro hlubší pohled na FX trh si přečtěte včerejší Měnový přehled, kde se podrobněji věnujeme euru, dolaru a dalším měnám skupin G10/EM.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin (63 360 USD) i Ethereum (1 689 USD) zůstávají blízko svých lokálních minim.
Ekonomický kalendář: Čekání na inflaci v USA (09.06.2026)
Denní shrnutí: Polovodiče se zotavují, Dow Jones zaostává 📌 EUR/USD se pokouší o oživení
Ropa klesá a ignoruje napětí na Blízkém východě 🚨 Hrozí na podzim 2026 výpadky v rafineriích?
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