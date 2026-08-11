Cena ropy po silném růstu koriguje 🚩 Trhy vyhodnocují situaci kolem Hormuzského průlivu

Ceny ropy zůstávají velmi citlivé na vývoj na Blízkém východě, kde se jednání o zajištění lodní dopravy přes Hormuzský průliv dostala do patové situace. Trh však nadále výrazně reaguje na jakékoli zprávy naznačující možnou „dohodu“ a zmírnění omezení pro tankery proplouvající průlivem. Ropa Brent postupně odevzdává část nedávných zisků a obchoduje se poblíž 87 USD za barel, zatímco WTI se pohybuje kolem 81 USD. Hlavním impulsem jsou poslední mediální zprávy, podle kterých by Omán a Írán mohly být blízko dokončení jednání.
Trh však zůstává v jakési „šedé zóně“: ropa přes průliv nadále proudí, přetrvávající riziko narušení dodávek ale udržuje geopolitickou rizikovou prémii na zvýšené úrovni. Pokračující patová situace v Hormuzském průlivu je základním scénářem pro příští týdny, i když riziko eskalace ze strany USA bude pravděpodobně klesat s blížícími se podzimními volbami do Kongresu.
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Naděje na dohodu o Hormuzském průlivu ochlazují ceny ropy
Ceny ropy včera prudce vzrostly. Brent se po téměř 5% růstu přiblížil k 89,50 USD za barel, protože trhy se stále více obávaly dlouhodobé patové situace kolem Hormuzského průlivu. Situace se však začala rychle měnit po zprávách, že jednání mezi Ománem a Íránem vstoupila do „pokročilé fáze“ a že se zlepšují vyhlídky na mírové řešení mezi USA a Íránem. Trhy proto začaly započítávat větší šanci na deeskalaci a část geopolitické prémie z cen ropy zmizela.
- Ceny ropy Brent po zprávách o pokroku v jednáních klesly pod 89 USD za barel.
- Případná dohoda by mohla snížit riziko narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu i útoků na tankery a energetickou infrastrukturu.
- Situace však zůstává velmi proměnlivá. Bez konečné dohody nezmizelo riziko opětovného růstu geopolitické rizikové prémie.
- Trh se tak posouvá od scénáře „ani válka, ani mír“ směrem k většímu započítávání šance na deeskalaci, což aktuálně tlačí ceny ropy níže.
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Strategické zásoby ropy v USA klesly na 40leté minimum
Geopolitika není jediným faktorem, který může udržovat zvýšenou volatilitu na trhu s ropou. Americké Strategic Petroleum Reserve (SPR) klesly poprvé od roku 1983 pod 300 milionů barelů, což Spojeným státům ponechává výrazně menší nouzový polštář než v minulých desetiletích.
To je zvlášť důležité v době, kdy trh zůstává vystaven riziku potenciálního výpadku dodávek z Blízkého východu.
- SPR minulý týden klesly o dalších 6,1 milionu barelů.
- Celkové zásoby se snížily těsně pod 299 milionů barelů, což je nejnižší úroveň za více než 40 let.
- Nízká úroveň SPR ponechává menší prostor pro využití strategických rezerv v případě náhlého narušení globálních dodávek ropy.
- Pokrok v jednáních o Hormuzském průlivu aktuálně tlačí ceny ropy níže, vyčerpané strategické zásoby USA však zůstávají důležitým rizikovým faktorem v případě nové eskalace.
Vyšší ceny ropy komplikují výhled Fedu před klíčovými inflačními daty
Nedávný růst cen ropy znovu zvýraznil inflační rizika v USA. Trhy zvýšily očekávání zářijového zvýšení sazeb Fedu, zatímco výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl na 4,727 %. Trvalejší deeskalace na Blízkém východě a pokles cen energií by však mohly část tohoto tlaku zmírnit.
- Vyšší ceny energií mohou komplikovat další zpomalování inflace a tím omezovat prostor Fedu pro uvolněnější měnovou politiku.
- Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl přibližně na 4,73 % kvůli obavám, že cenové tlaky mohou zůstat zvýšené.
- Pokles cen ropy v důsledku pokroku v jednáních by mohl působit opačně a snížit riziko opětovného zrychlení inflace.
- Klíčovou událostí zůstává středeční zveřejnění amerického CPI, které může rozhodnout o tom, zda trhy udrží zvýšená očekávání zářijového zvýšení sazeb Fedu.
Graf futures na ropu Brent (OIL)
Ceny ropy na denním grafu korigovaly směrem k 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA50), který se aktuálně nachází kolem 87,60 USD. Proražení pod tuto úroveň by mohlo signalizovat přechod k bearish momentu a otevřít prostor pro pokles směrem k 82 USD, kde v minulosti docházelo k výraznějším cenovým reakcím. Naopak oblast kolem 90 USD zůstává potenciálně důležitou psychologickou rezistencí.
Zdroj: xStation5
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