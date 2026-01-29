Roche sází na růst zisku díky novým lékům

-
Roche očekává, že zisk poroste rychleji než tržby, navzdory slabším výsledkům Vabysma.
-
Firma vsází na nové léky na obezitu, rakovinu prsu a roztroušenou sklerózu.
-
Obezitologický kandidát vykazuje srovnatelnou účinnost s lídry trhu, fáze III začne již brzy.
-
Akcie Roche posílily o 30 % za půl roku, tržní výhled je pozitivní, ale ne bez rizik.
Švýcarský farmaceutický gigant Roche Holding AG očekává, že růst zisku na akcii letos předstihne růst tržeb, a to navzdory slabším výsledkům u klíčového léku na oční onemocnění Vabysmo. Společnost se zároveň opírá o silnou výzkumnou pipeline, v níž vynikají nové přípravky na rakovinu prsu, roztroušenou sklerózu a obezitu.
Roche předpokládá, že upravený zisk na akcii vzroste vysokým jednociferným tempem, zatímco tržby porostou středním jednociferným tempem. Tento výhled je stejný jako v předchozím roce, ale přichází v době, kdy společnost čelí tlakům kvůli nižším prodejům Vabysma, který sice meziročně vzrostl o 7 % na 1,04 miliardy CHF, ale zaostal za očekáváním trhu.
Firma proto intenzivně investuje do rozvoje nových terapií. Experimentální tableta na hormonální typ rakoviny prsu – giredestrant – podle analytiků může změnit léčebné standardy v této oblasti. Zároveň Roche rozjíždí závod v oblasti léků na obezitu, kde má ambici stát se jedním z lídrů trhu, přestože startuje později než konkurenti Eli Lilly a Novo Nordisk.
Data ze střední fáze studií ukázala, že týdenní injekce Roche má srovnatelnou účinnost v hubnutí jako přípravek Zepbound od Eli Lilly a dokonce lepší výsledky než Wegovy od Novo Nordisk. Společnost plánuje již během tohoto čtvrtletí zahájit fázi III klinických studií, včetně kombinací s jinými léčivy a s využitím vlastní diagnostiky pro personalizaci léčby.
Výhled do roku 2026 je podle analytiků atraktivní, ale nese s sebou určitá rizika – zejména v oblasti konkurence a regulatorních schválení. Roche zároveň plánuje představit nová data o léku na roztroušenou sklerózu, který by mohl navázat na úspěch přípravku Ocrevus – momentálně jednoho z nejprodávanějších léčiv firmy.
Celkové tržby Roche v roce 2025 vzrostly o 2 % na 61,5 miliardy CHF, přičemž růst táhly zejména léky jako Ocrevus a Hemlibra. Zisk na akcii stoupl o 4 %, ale byl brzděn silným švýcarským frankem a poklesem v divizi diagnostiky, zejména kvůli cenovým tlakům v Číně. Firma výrazně závisí na americkém trhu, ale náklady nese převážně ve Švýcarsku, což ji činí zranitelnou vůči měnovým výkyvům.
Akcie Roche za posledních šest měsíců posílily o 30 %, čímž překonaly výkon konkurenčního Novartisu.
Graf ROG.CH (D1)
Akcie švýcarské farmaceutické společnosti Roche Holding AG se aktuálně obchodují na ceně 338,50 CHF, přičemž v posledních dnech zaznamenaly mírnou korekci po předchozím silném růstu. Cena se však nadále drží výrazně nad klíčovými klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 324,48 CHF a SMA 100 na 298,41 CHF, což potvrzuje přetrvávající býčí trend. RSI se nachází na hodnotě 57,5, tedy v neutrálním pásmu, ale stále blízko překoupené oblasti, což odráží přetrvávající nákupní zájem bez známek přehřátí trhu. Z technického pohledu se akcie po silné rally dostaly do krátkodobé korekční fáze, avšak struktura vyšších maxim a minim zůstává zachována. Klíčovou úrovní pro udržení pozitivního scénáře je EMA 50, jejíž prolomení by mohlo naznačit hlubší pokles. Naopak návrat nad hladinu 347 CHF, kde se nachází poslední lokální maximum, by mohl otevřít prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
