US OPEN: Historické maximum a očekávání před rozhodnutím Fedu

Seance před rozhodnutím Fedu začala ve velmi pozitivní náladě a index S&P 500 dosáhl svého historického maxima na úrovni 7 000 bodů. Postupem času však investoři ztratili optimismus, ocenění sklouzla zpět směrem k úrovním z otevření a trh zřetelně vyčkává na rozhodnutí Fedu a komentář FOMC.
Oči investorů směřují k Fedu. Zachování současné úrovně úrokových sazeb je považováno za téměř jisté, zatímco klíčovým bodem bude prohlášení FOMC po rozhodnutí. Z trhu i z ekonomiky přichází řada signálů – často si navzájem odporujících. Zároveň ocenění zůstávají na rekordních úrovních.
Volatilitu dále zvyšuje výsledková sezóna, která je nyní v plném proudu. Po výsledcích bank přichází na řadu technologické společnosti. Evropská ASML již své výsledky zveřejnila a mohou sloužit jako signál investorům ohledně sentimentu. Navzdory silným číslům a optimistickému výhledu akcie klesla přibližně o 2 %. Je možné, že reakce na druhé straně Atlantiku budou podobné.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafu cena krátce dosáhla historického maxima, ale kupci rychle ztratili momentum a ustoupili pod maxima z předchozích seancí. Pokud se prodávajícím podaří znovu získat kontrolu, první větší úroveň podpory pro korekci představuje 23,6% Fibonacciho hladina.
Firemní zprávy:
-
Amazon (AMZN.US): Americký lídr v oblasti e-commerce oznámil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Společnost uvádí, že se tato vlna propouštění zaměří především na manažerské a administrativní pozice.
-
Texas Instruments (TXN.US): Výrobce analogové elektroniky zveřejnil výsledky. Ačkoli čísla zaostala hluboko za očekáváním trhu, akcie vzrostly o 8 % díky mimořádně optimistickému výhledu.
-
Eli Lilly (LLY.US): Farmaceutický gigant se pustil do společné iniciativy na vývoj genové terapie pro léčbu ztráty sluchu, ve spolupráci s německou Seamless Therapeutic. Akcie klesají o 2,5 %.
-
Starbucks (SBUX.US): Navzdory smíšeným výsledkům generální ředitel společnosti ujistil investory o optimistických vyhlídkách pro nadcházející kvartály. Akcie rostou o 2 %.
-
AT&T (T.US): Americký telekomunikační lídr překonal očekávání investorů jak na tržbách, tak na zisku na akcii. Akcie rostou o 5 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tržní shrnutí: Evropské indexy překonávají americké akcie před otevřením Wall Street 📉
Cena kakaa padá pod 4 000 USD za tunu kvůli slabé poptávce
Česká ekonomika zrychluje díky silné spotřebě domácností
⏬ Stříbro pod 100 USD a zlato pod 5000 USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.