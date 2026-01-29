Nájezd v Deutsche Bank vrhá stín na rekordní rok zisku

-
Deutsche Bank zakončila rok 2025 rekordním ziskem a oznámila nový odkup akcií za 1 miliardu eur.
-
Silné výsledky z obchodování s dluhopisy a měnami vyvážily slabší výkon poradenské části.
-
Banka čelí vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz, ale strategický směr zůstává nezměněn.
-
Výhled na rok 2026 zůstává růstový, se zaměřením na vyšší výnosy a návratnost pro akcionáře.
-
Deutsche Bank zakončila rok 2025 rekordním čistým ziskem, který podpořily silné výnosy z obchodování s pevně úročenými nástroji a oznámení o novém odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy eur. Banka zároveň vyplatí dividendu 1 euro na akcii, což znamená, že investorům rozdělí polovinu zisku za uplynulý rok. Tyto pozitivní zprávy však byly zastíněny nečekaným policejním zásahem v sídle banky ve Frankfurtu den před zveřejněním výsledků.
Výnosy z obchodování s dluhopisy a měnami vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 6 % meziročně, což představuje nejlepší závěr roku v historii této divize. Obchodování těžilo zejména ze silného výkonu v oblasti měnových trhů a rozvíjejících se trhů, přestože silnější euro snížilo růst ve srovnání s americkými konkurenty.
Výkonný ředitel Christian Sewing navzdory razii zdůraznil, že banka zůstává na své strategické cestě: „Přítomnost státního zástupce v našich kancelářích na tom nic nemění.“ Prohlídka byla součástí vyšetřování praní špinavých peněz, týkající se obchodů s firmami napojenými na Romana Abramoviče v letech 2013–2018. Deutsche Bank uvedla, že s úřady plně spolupracuje.
Zatímco banku čekají právní výzvy – včetně žaloby bývalých manažerů kvůli účetnímu skandálu v Banca Monte dei Paschi – vedení sází na pokračující růst výnosů. Pro rok 2026 očekává banka celkové výnosy kolem 33 miliard eur, přičemž neúrokové náklady by měly mírně překročit 21 miliard eur, v souladu s dřívějšími odhady.
Investiční divize by měla zaznamenat mírný růst díky vyšší aktivitě v oblasti poradenství a kapitálových trhů, zatímco obchodování zůstane pravděpodobně na úrovni loňského roku. Ve čtvrtém kvartále však došlo k 4% poklesu výnosů z poradenství a upisování, i když konkurenti z Wall Street naopak hlásili zlepšení v této oblasti.
Pozitivní signál přišel i od správcovské divize DWS Group, která zvýšila svůj střednědobý cíl ziskovosti a oznámila vyplacení mimořádné dividendy, což odráží její disciplinovaný přístup k nákladům a zdrženlivost vůči akvizicím.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank se aktuálně obchodují na úrovni 32,80 EUR, a to po odrazu od 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA 50) na ceně 32,30 EUR, který sehrál roli krátkodobé podpory. Dlouhodobější SMA 100 se nachází níže na hodnotě 31,28 EUR a rovněž poskytuje technickou oporu v případě hlubší korekce. RSI je aktuálně na hodnotě 51,6, což ukazuje na neutrální nastavení trhu, bez známek překoupení či přeprodanosti. Tento stav dává akciím prostor k dalšímu růstu nebo setrvání v konsolidaci.
Zdroj: xStation5
