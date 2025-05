Ropa drží zisky díky celnímu klidu, pozornost se obrací k Trumpově cestě na Blízký východ

Cena ropy si udržuje nedávné zisky po uvolnění napětí v obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou, přičemž investoři nyní sledují vývoj na Blízkém východě, kam americký prezident Donald Trump zahájil oficiální návštěvu.

Trump se v Saúdské Arábii setká s představiteli OPEC+, jehož nedávné rozhodnutí zvýšit produkci přispělo k poklesu cen. Rijád se snaží potrestat členské státy kartelu, které nedodržují kvóty, nicméně tento krok způsobil propad cen až na čtyřletá minima, což ohrožuje rozpočtovou rovnováhu Saúdské Arábie. Země potřebuje ceny výrazně nad 65 USD za barel, aby pokryla rozsáhlé investiční závazky vůči USA v hodnotě až 600 miliard dolarů.

Z geopolitického hlediska je důležitý také Trumpův tlak na uzavření jaderné dohody s Íránem, která by mohla uvolnit sankce a zvýšit vývoz ropy z Teheránu. To by dále posílilo nabídku na trhu a mohlo tlačit ceny opět níže. Přestože je současné příměří s jemenskými Hútíi slibné, rizika na straně nabídky zůstávají.

Na druhé straně se stále sleduje situace v Rusku. Navzdory růstu exportních objemů na 3,48 milionu barelů denně, hodnota ruského exportu klesla kvůli nízkým cenám, přičemž cena ropy Urals spadla pod 49 USD za barel. Tlak na Moskvu roste i ze strany Západu, který zvažuje další sankce, včetně rozšíření zákazu pro „stínovou flotilu“ a možného uvalení sekundárních sankcí na kupce ruské ropy.

Smíšené signály na trhu tak vytvářejí napjaté prostředí, kde bude mít Trumpova blízkovýchodní mise klíčový dopad na budoucí cenový vývoj. Pokud Rijád naznačí ochotu omezit nabídku, ceny mohou opět růst. Naopak další tlak na produkci by mohl srazit trh zpět směrem k 60 USD za barel.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena WTI ropy se aktuálně pohybuje na úrovni 62,64 USD, přičemž se opět blíží k silné rezistenci mezi 63–64 USD, která je vyznačena fialovým pásmem. Trh se stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), což potvrzuje býčí strukturu trendu a zvyšuje šanci na další růst, pokud bude rezistence překonána. Williams %R se nachází na úrovni -9, což značí silný překoupený stav, a podobně CCI vystoupal až na hodnotu 150,5, což svědčí o velmi silném nákupním momentu, ale také varuje před možnou krátkodobou korekcí.

Zdroj: xStation5

