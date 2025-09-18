Ropa mírně roste po snížení sazeb Fedem, trh váhá nad výhledem americké ekonomiky

Ceny ropy ve čtvrtek mírně posílily poté, co americká centrální banka (Fed) snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, což trhy vnímají jako začátek uvolňování měnové politiky. Brent se obchodoval za 68,05 USD (+0,15 %) a WTI za 64,09 USD (+0,06 %). Opatrný růst cen však provází obavy ze zpomalující americké ekonomiky, které mohou tlumit pozitivní dopady nižších sazeb.
Snížení sazeb obvykle stimuluje ekonomiku a zvyšuje poptávku po ropě, což bývá pro ceny podpůrné. Podle kuvajtského ministra ropného průmyslu Tariqa Al-Roumiho lze očekávat růst poptávky především z asijských trhů. Analytici jsou ale rozděleni – někteří vnímají rozhodnutí Fedu jako potvrzení toho, že americká ekonomika slábne, což může být pro trh s ropou negativní.
Jerome Powell, předseda Fedu, varoval před rostoucími riziky na trhu práce, i když inflace zůstává důležitým faktorem pro měnovou politiku. Obavy investorů navíc zvyšuje přetrvávající nadbytek nabídky a slabší spotřeba pohonných hmot v USA, které jsou největším spotřebitelem ropy na světě.
Z fundamentálního pohledu přinesla tržní data smíšený obrázek – zásoby ropy v USA minulý týden prudce klesly díky rekordně nízkému dovozu a silnému exportu, avšak zásoby destilátů vzrostly o 4 miliony barelů, tedy čtyřnásobně více než se očekávalo. Tento nárůst vyvolává pochybnosti o síle domácí poptávky a přispívá k cenové nejistotě.
Vyhlídky pro ropný trh tak zůstávají nejasné – zatímco měnové uvolnění může přinést určitou podporu, obavy o kondici americké ekonomiky a slabší spotřebu brání výraznějšímu růstu cen.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI se drží v pozitivním technickém nastavení. Aktuálně se obchoduje kolem 64,10 USD, tedy nad klouzavými průměry EMA 50 (63,43 USD) i SMA 100 (63,55 USD), což podporuje býčí sentiment. Z technického pohledu je důležité, že cena překonala 23,6% Fibonacciho retracement (63,61 USD) z předchozího růstu, a nyní testuje oblast nad touto úrovní.
Momentum se pohybuje na hodnotě 101,76, což značí zrychlující růstové tempo. CCI se pohybuje na úrovni 62,5, což potvrzuje mírně překoupené podmínky a zájem ze strany kupců. Objem obchodů se během posledního růstu zvýšil, což přidává na důvěryhodnosti průrazu nad klíčové průměry. Pokud bude růst pokračovat, další rezistence se nachází u 38,2% Fibonacciho retracementu na 64,92 USD, a následně u psychologické hranice 65,98 USD (50 % retracement).
Naopak nejbližší podpora se nachází právě u úrovně 63,61 USD, jejíž udržení je klíčové pro pokračování aktuálního býčího nastavení. Z technického hlediska trh naznačuje potenciál pro další růst, ale zatím bez výrazného impulsu, který by potvrdil silný trend.
Zdroj: xStation5
