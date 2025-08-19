Ropa pod tlakem: naděje na mír mezi Ruskem a Ukrajinou a návrat ruské nabídky

Ceny ropy v úterý oslabily, když trhy začaly zohledňovat možnost, že pokročilé mírové rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a USA povedou ke zmírnění sankcí na ruskou ropu, čímž by došlo k navýšení globální nabídky.
Futures na Brent klesly o 1,23 % na 65,78 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI se snížila o 1,36 % na 62,56 USD za zářijový kontrakt. Aktivnější říjnový kontrakt WTI klesl na 61,88 USD.
Pokles přišel po pondělním setkání prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským a evropskými lídry, které následovalo oznámení, že Trump telefonoval s ruským prezidentem Putinem. Zvažované trilaterální setkání všech tří státníků zvyšuje šance na deeskalaci konfliktu. Analytici z Commerzbank uvedli, že trh reaguje nadějí na ukončení války, což krátkodobě snižuje geopolitickou prémii v cenách ropy.
Trump navíc zmírnil postoj k tzv. sekundárním sankcím na dovozce ruské ropy, což dále přispělo k uvolnění napětí na trhu. Energetický analytik DBS Bank Suvro Sarkar upozornil, že to snižuje riziko narušení globálních dodávek.
Podle Barta Meleka z TD Securities by dohoda vedoucí ke snížení napětí mohla poslat cenu ropy směrem k cílové úrovni 58 USD za barel ve 4Q 2025 a 1Q 2026.
Čína kupuje více ruské ropy, Indie zpomalila
V reakci na pokles poptávky z Indie, která byla hlavním odběratelem zlevněné ruské ropy Ural, čínské rafinerie zakoupily 15 nákladů ropy Ural s dodáním v říjnu a listopadu, uvedli analytici a obchodníci. Indické státní rafinerie omezily nákupy kvůli zúžení slev na ruskou ropu a možným americkým postihům.
Čína, jako největší světový dovozce ropy, zvýšila nákupy ruské ropy, která je stále levnější než středovýchodní surovina o 2 až 3 USD za barel. Přesto podle analytiků nemůže absorbovat veškeré objemy, protože ropa jako Ural nejsou hlavní surovinou pro čínské rafinerie.
Analytici zároveň upozorňují, že čínské firmy zůstávají opatrné kvůli nejistotě ohledně možných sekundárních amerických sankcí, pokud by mírová jednání zkrachovala. Trump sice zatím neplánuje trestat země jako Čína za nákup ruské ropy, ale připustil, že by k tomu mohlo dojít „během dvou až tří týdnů“.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké lehké ropy WTI se nadále pohybuje v klesajícím trendu, aktuálně se obchoduje na hodnotě 62,06 USD. Tato úroveň leží pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (62,32 USD) a SMA 100 (62,44 USD) – což potvrzuje slabé tržní momentum a přetrvávající tlak na pokles.
Z technického pohledu je klíčovou krátkodobou podporou zóna kolem 61,40 USD, kde předchozí poklesy narazily na nákupní zájem. Naopak oblast mezi 62,30–62,50 USD nyní funguje jako rezistence, tvořená sbíhajícími se klouzavými průměry, které brání růstu.
Zdroj: xStation5
