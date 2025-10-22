Texas Instruments se propadá po výsledcích – co se pokazilo?

-
Společnost vykázala přijatelný zisk
-
Horší výhled však stáhl cenu akcie dolů
-
Texas Instruments těží ze zákona CHIPS, ale trpí kvůli clům
-
Obchodní napětí by však mohlo firmě v dlouhodobém horizontu prospět
-
Navzdory napjaté finanční situaci společnost vrací hotovost akcionářům
-
Texas Instruments je ikonou v oblasti analogových polovodičů. Navrhuje a vyrábí napájecí, signálové a mikrokontrolérové systémy, které se používají v automotive, průmyslu, spotřební elektronice a lékařských zařízeních. Společnost zároveň buduje vlastní výrobní řetězec na 300mm wafery v USA, jehož cílem je nezávislost na externích dodavatelích a posílení kontroly nad náklady.
Na první pohled vypadají výsledky za třetí čtvrtletí solidně:
-
Tržby dosáhly 4,74 miliardy USD, což překonalo konsenzus.
-
Prodeje vzrostly o 7 % mezikvartálně a o 14 % meziročně.
-
Zisk na akcii činil 1,48 USD, což bylo o cent méně než očekávání trhu.
Přesto akcie před otevřením trhu klesají o zhruba 8 %. Důvod je zřejmý: Společnost zveřejnila výrazně slabší výhled na 4. kvartál, který byl hluboko pod tržním konsenzem. Trh to vyhodnotil jako známku zpomalujícího oživení v celém analogovém segmentu.
Problémy však tím nekončí:
-
Firma čelí rostoucímu tlaku kvůli clům a nejistotě ohledně nových tarifů.
-
Zhoršuje se konkurence ze strany čínských výrobců, kteří expandují v oblasti starších generací čipů, což způsobuje cenový tlak.
-
Cyklické oživení poptávky v automotive a průmyslu je pomalejší, než se čekalo.
-
Trh se proto obává, že objednávky v následujících měsících nesplní očekávání.
Navíc:
-
Celkové zadlužení firmy činí zhruba 14 miliard USD
-
Ačkoliv se marže v poslední době zlepšují, zůstávají pod úrovněmi z roku 2022.
Důvodem je vyšší nákladovost, slabší využití kapacit a cenový tlak. Taková kombinace přirozeně zhoršuje vnímání společnosti investory v prostředí zvýšené nejistoty.
Ve výsledkové zprávě vyčnívají dvě čísla:
-
Volný peněžní tok za posledních 12 měsíců vzrostl o 65 %
-
Výdaje na zpětný odkup akcií se zvýšily o 253 %
Je však třeba poznamenat, že v případě buybacku jde hlavně o nízkou srovnávací základnu a výdaje jsou stále výrazně pod úrovněmi z roku 2022. U volného cash flow je situace příznivější, protože ke zlepšení přispívají nižší kapitálové výdaje (CAPEX). Díky dotacím z programu CHIPS Act mohla společnost udržet tempo investic při výrazně nižších peněžních výdajích. Navíc lepší řízení zásob a pohledávek vedlo ke snížení poměru skladového cyklu.
Vedení pokračuje v restrukturalizaci a optimalizaci provozu a rozšiřuje domácí výrobní kapacity, a to vše při zachování štědré dividendové a buybackové politiky.
Z dlouhodobého hlediska mohou současná obchodní napětí paradoxně přinést výhodu – pokud američtí odběratelé začnou preferovat lokální dodavatele. Zároveň investice z posledních let se mohou začít promítat do výsledků ve formě vyšší produktivity a rostoucího volného cash flow.
Tento scénář není zaručený, ale zůstává reálnou možností, kterou by investoři měli zvážit. Situace Texas Instruments je složitá a pro příští kvartál příliš optimismu nenabízí, ale společnost podniká kroky k řešení klíčových slabin.
Pokud se zlepší transparentnost celní politiky, stabilizuje se konkurence na vyspělých trzích a investice začnou přinášet efektivitu, pak se může současná slabost v příštích letech ukázat jako přechodné období, které položí základy pro udržitelnější růst.
Prozatím však trh oprávněně zohledňuje slabší výhled na 4. kvartál a vyšší míru nejistoty v externím prostředí.
TXN.US (D1)
Zdroj: xStation5
