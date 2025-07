Ropa se odráží vzhůru díky faktorům ze Saúdské Arábie a Trumpovy politiky

Páteční poklesy cen ropy byly dnes plně vykompenzovány po rozhodnutí společnosti Saudi Aramco zvýšit ceny pro asijský trh. Jde již o druhý měsíc v řadě, kdy došlo k tomuto kroku – po srpnovém navýšení vývozních cen nyní porostou i zářijové ceny. Zajímavé je, že navzdory zvýšené produkci Saúdské Arábie zůstává export ropy víceméně stabilní, a to kvůli silnější domácí poptávce.

Druhým klíčovým faktorem je potenciální snížení dostupnosti ropy v blízké budoucnosti, které vyplývá z komentářů Donalda Trumpa ohledně zkrácení časového rámce pro zahájení smysluplných mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Trump dříve naznačoval 50denní lhůtu, nyní však uvedl, že je silně nespokojený s kroky Vladimira Putina a plánuje urychlit tento časový horizont.

Trump již dříve naznačil možnost zavedení sekundárních cel až do výše 100 % na ruský vývoz, která by postihla jakékoliv subjekty nakupující ruské komodity. Otázkou však zůstává, zda je tento krok realisticky proveditelný, vzhledem k tomu, že Rusko vyváží většinu své ropy do tří klíčových destinací: Číny, Indie a Turecka.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: