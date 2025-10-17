Ropa směřuje k týdenní ztrátě

-
Cena ropy Brent i WTI směřuje k týdenní ztrátě okolo 3 %.
-
Oslabení cen způsobily zprávy o nadbytečné nabídce a možnost zmírnění sankcí vůči Rusku.
-
Zásoby ropy v USA výrazně vzrostly, těžba dosáhla rekordní úrovně.
-
Geopolitická a ekonomická nejistota přispívá k tlaku na pokles cen ropy.
-
Cena ropy Brent i WTI směřuje k týdenní ztrátě okolo 3 %.
-
Oslabení cen způsobily zprávy o nadbytečné nabídce a možnost zmírnění sankcí vůči Rusku.
-
Zásoby ropy v USA výrazně vzrostly, těžba dosáhla rekordní úrovně.
-
Geopolitická a ekonomická nejistota přispívá k tlaku na pokles cen ropy.
Ceny ropy v pátek mírně oslabily a podle dosavadního vývoje směřují k týdenní ztrátě přibližně 3 %. Hlavními faktory jsou zhoršený výhled nabídky podle IEA (Mezinárodní agentura pro energii), překvapivé diplomatické kroky mezi USA a Ruskem a zvýšené zásoby ropy v USA.
Brent crude se obchoduje za 60,30 USD za barel, což je pokles o 1 %, a americká WTI klesla také o 1 % na 56,3 USD za barel. Tlak na ceny vyvolala zpráva, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se dohodli na novém jednání o Ukrajině, které by se mělo konat v Budapešti během dvou týdnů. Tento krok by mohl naznačovat zmírnění amerického postoje vůči Rusku, což by mělo na trh s ropou potenciálně sestupný vliv.
Doposud pomáhaly udržovat ceny výše útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie a hrozby sekundárních sankcí na státy jako Indie a Čína, které stále nakupují ruskou ropu. Jak však uvedl analytik Tamas Varga z PVM, tato rovnováha se může nyní změnit.
Dalším negativním faktorem jsou rostoucí obchodní napětí mezi USA a Čínou, které přispívají k obavám z globálního ekonomického zpomalení a tím i z poklesu poptávky po energiích. Podle Jorgeho Montepequeho z Onyx Capital Group takové události ničí důvěru investorů a rychle se mohou promítnout i do americké ekonomiky.
Týdenní propad byl rovněž umocněn zprávou IEA, která očekává významný přebytek nabídky ropy v roce 2026. Na trhu rezonovala také čtvrteční zpráva americké EIA, podle níž zásoby ropy vzrostly o 3,5 milionu barelů, zatímco trh očekával nárůst pouze o 288 tisíc barelů. Důvodem je nižší využití rafinérií v důsledku podzimních odstávek.
Těžba ropy v USA rovněž dosáhla historického rekordu – 13,636 milionu barelů denně. Tento údaj posiluje představu o přebytku nabídky na trhu a přispívá k pokračujícímu poklesu cen.
Graf OIL.WTI (D1)
Cena americké ropy WTI pokračuje v klesajícím trendu a aktuálně se obchoduje kolem 56,3 USD. Nejbližší support se nachází kolem 55,16 USD, jedná se o cenovou hladinu, která byla naposledy testována na začátku května 2025 a osvědčila se jako obratová zóna. Klouzavé průměry EMA 50 (62,31 USD) a SMA 100 (64,70 USD) byly výrazně proraženy směrem dolů a nyní fungují jako silné rezistence, což potvrzuje negativní trend. Pokles je doprovázen zvyšujícím se objemem obchodů, což ukazuje na sílu prodejců. CCI se propadl hluboko do přeprodané zóny a aktuálně dosahuje hodnoty -171,9, což naznačuje extrémní výprodej, ale zatím bez známky obratu. Momentum se drží v záporných hodnotách, což odráží pokračující ztrátu síly kupců.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Graf dne: JP225 (20.10.2025)
BREAKING: Inflace výrobních cen v Německu nižší, než se očekávalo
Ranní shrnutí (20.10.2025)
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.