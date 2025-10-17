DE40: Evropské trhy oslabují kvůli obavám o americký bankovní sektor

- Pokles evropských indexů (1–2 %) způsobil rostoucí strach o kvalitu úvěrů u amerických regionálních bank a globální averze k riziku.
- Pokles evropských indexů (1–2 %) způsobil rostoucí strach o kvalitu úvěrů u amerických regionálních bank a globální averze k riziku.
- Inflace v eurozóně byla v souladu s odhady (CPI 2,2 % meziročně), ale na páru EUR/USD se to neprojevilo; nadále převažují obavy o stabilitu finančního sektoru a politickou situaci ve Francii.
V pátek evropské akciové indexy prudce klesly, a to až o 1–2 %. Tyto poklesy však nebyly vyvolány místními makroekonomickými daty, ale rostoucími obavami ohledně situace v americkém bankovním sektoru. Negativní signály týkající se kvality úvěrových portfolií některých amerických regionálních bank (včetně Zions, Jefferies, Western Alliance) vedly k nárůstu globální averze k riziku a přesunu investorů k bezpečným aktivům.
Současně byla zveřejněna finální data o inflaci v eurozóně, která byla v souladu s předchozími odhady. Index CPI meziročně vzrostl na 2,2 %, což je nárůst oproti předchozímu měsíci (2,0 %), zatímco jádrová inflace zůstala stabilní na úrovni 2,3 % meziročně. Navzdory očekávaným výsledkům zůstal měnový trh bez reakce a směnný kurz EUR/USD neprojevil výraznější pohyb.
Nedostatek volatility na páru euro-dolar naznačuje, že investoři v tuto chvíli nevnímají inflaci jako hlavní tržní impuls. Dominujícím tématem zůstává bankovní sektor a s ním související systémová rizika. Politická nejistota ve Francii – ačkoliv premiér ustál hlasování o nedůvěře – dále podkopává důvěru ve fiskální kondici země, což nepřispívá ke stabilitě sentimentu na evropských trzích.
V tomto prostředí euro ztrácí půdu pod nohama, zatímco dolar posiluje díky své pozici bezpečného přístavu. Bez nových impulsů ze strany ECB nebo Fedu a při absenci překvapení v makrodatech může kurz EUR/USD zůstat v úzkém pásmu výkyvů. Pozornost trhu se aktuálně přesouvá od inflace k potenciálním rizikům vyplývajícím z finančního sektoru – a právě ta budou klíčová pro směřování kotací v nejbližší době.
Zdroj: xStation
Aktuálně pozorovaná volatilita na širším evropském trhu
Zdroj: xStation
DAX futures dnes klesají, a to především kvůli negativnímu sentimentu spojenému s problémy amerických regionálních bank. Index ztrácí na hodnotě, což naznačuje zřetelné oslabení investiční ochoty riskovat v sektoru financí.
Graf ukazuje pokles po období solidních zisků, přičemž DAX prolomil klíčový 50denní a testuje 100denní exponenciální klouzavý průměr (EMA).
Klíčové úrovně podpory, jako jsou 50denní a 100denní EMA, jsou pod tlakem, a jejich udržení bude důležité pro stabilizaci trhu a možný obrat trendu.
Pokud se DAX neudrží nad těmito průměry, může to signalizovat další krátkodobý pokles.
Zdroj: xStation
Firemní zprávy:
Akcie společnosti Continental (CON.DE) rostou o 8 % poté, co Deutsche Bank zvýšila své investiční doporučení, a to na základě lepšího než očekávaného výsledku za 3Q, především díky silné výkonnosti divize pneumatik. Banka zároveň zvýšila cílovou cenu z 63 EUR na 65 EUR a poukázala na odolnost segmentu pneumatik, který díky příznivému produktovému mixu a stabilním cenám kompenzoval pokles objemů a vnější tlaky, jako jsou cla a měnové výkyvy.
Výsledky za 3Q 2025 překonaly odhady z hlediska zisku, peněžních toků a celkové marže skupiny. Divize pneumatik, s tržbami kolem 3,5 miliardy EUR, zůstala meziročně stabilní i přes přibližně 1% pokles objemu. Upravená EBIT marže této divize činila 14,3 %, což je výrazně nad konsenzem 13 %, tedy zhruba o 10 % více, než se očekávalo.
Akcie Deutsche Bank (DBK.DE) klesají o 5,8 % v rámci globálního výprodeje bankovních titulů, který spustily obavy o kvalitu úvěrů v amerických regionálních bankách. Včera Zions Bancorporation oznámila ztrátu 50 milionů USD na dvou úvěrech a Western Alliance podala žalobu pro podvod, což vyvolalo obavy investorů ohledně úvěrových standardů v bankovním sektoru.
Akcie německých obranných gigantů Rheinmetall (RHM.DE) a RENK (R3NK.DE) oslabují v reakci na ohlášené setkání prezidentů Trumpa a Putina. Investoři se obávají, že rozhovory by mohly vést k deeskalaci konfliktu na Ukrajině, což by mohlo negativně ovlivnit poptávku po vojenské technice a tím omezit tržby firem v obranném sektoru.
