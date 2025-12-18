Ropný trh balancuje mezi hrozbami sankcí a blokádou venezuelských tankerů

-
Ceny ropy stagnují, investoři vyčkávají na vývoj geopolitické situace.
USA zvažují nové sankce proti Rusku a blokádu venezuelských ropných tankerů.
EU a Velká Británie rozšiřují sankce vůči ruskému loďstvu a ropnému sektoru.
Hrozby přispívají k napětí na trhu, i když venezuelská ropa tvoří jen 1 % globální nabídky.
Ceny ropy se ve čtvrtek ustálily, zatímco investoři analyzují potenciální nové americké sankce vůči Rusku a možnou blokádu venezuelských tankerů, což by mohlo výrazně narušit globální nabídku suroviny.
Cena Brent crude se pohybuje na úrovni 59,67 USD za barel, zatímco americká WTI vzrostla mírně o 5 centů na 55,99 USD za barel. Trh reaguje na zprávy o tom, že USA zvažují další sankce proti ruskému energetickému sektoru, pokud Moskva nepřistoupí na mírovou dohodu ohledně Ukrajiny. Oficiální rozhodnutí však zatím nepadlo, uvedl Bílý dům.
Zároveň se objevila hrozba, že Spojené státy zablokují tankery, které převážejí venezuelskou ropu pod sankcemi, což by mohlo dále omezit dostupnost ropy na trhu. ING analytici varují, že další opatření proti Rusku mohou představovat větší hrozbu pro globální nabídku než samotná blokáda Venezuely.
Evropská unie mezitím rozšířila sankce na dalších 41 ruských lodí, čímž se počet sankcionovaných plavidel přiblížil 600. Velká Británie rovněž uvalila sankce na 24 osob a subjektů, včetně ruských ropných společností Tatneft a Russneft.
Blokáda Venezuely by se mohla dotknout přibližně 600 000 barelů denně, převážně exportovaných do Číny. Do USA ale nadále proudí 160 000 barelů denně, zejména díky výjimce udělené společnosti Chevron. Zbylé dodávky zůstávají omezené, a to i kvůli nedávnému kybernetickému útoku na státní firmu PDVSA, která krátce pozastavila nakládku ropy a paliv.
Venezuelská ropa představuje přibližně 1 % světové nabídky, ale v kombinaci se sankcemi vůči Rusku může i tento dílčí výpadek zvýšit napětí na trhu. Otázkou zůstává, jak by USA reálně blokádu prosadily. Zatím se ví o zabavení jednoho venezuelského tankeru, a podle zdrojů připravují USA další zadržení.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně obchoduje kolem úrovně 59,42 USD, přičemž trh se nadále nachází v sestupném trendu. Tento vývoj potvrzuje skutečnost, že se cena drží pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 59,89 USD a SMA 100 na 60,37 USD. Tyto průměry fungují jako rezistence a brání rozvoji růstového momenta. CCI dosahuje extrémní hodnoty -157, což značí silné přeprodané pásmo. Tento stav může krátkodobě naznačovat možnost technického odrazu, ale celkové momentum zatím zůstává negativní. Momentum osciluje pod hladinou 100 a potvrzuje pokles dynamiky růstu. Objem obchodů zůstává zvýšený, zejména během propadů, což poukazuje na aktivitu prodejců a pokračující výprodejový tlak. Po pokusu o proražení nad EMA 50 se cena rychle vrátila pod tuto úroveň, čímž došlo k potvrzení falešného průrazu.
Z technického hlediska je aktuálně klíčová podpora v zóně 58,90–59,00 USD, jejíž prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu až k úrovním kolem 58,20 USD. Naopak pro návrat k růstu by bylo nutné překonat oblast nad 60 USD, kde se nachází i SMA 100.
Zdroj: xStation5
