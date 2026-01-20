Růstový trh s uranem nabírá na síle 📈 Euforie na trzích se vrací, akcie Uranium Energy Corp rostou o 35 %

Uran se opět dostal do centra pozornosti investorů, protože růst ceny této komodity vyhnal akcie firem napojených na uran na nová historická maxima. Cena uranu vzrostla na 85,25 USD za libru, což je nejvyšší úroveň za posledních téměř 18 měsíců.
Trh čím dál více započítává kombinaci rostoucí strukturální poptávky a dodatečného nákupního impulsu ze strany investičních fondů. Akcie společností jako Uranium Energy Corp (UEC.US), kanadské Cameco (CCJ.US) a kazašského Kazatompromu (KAP.UK) – největšího světového producenta uranu – zaznamenaly zisky historického rozsahu, podpořené silným návratem jaderné energetiky.
Ve svém posledním komentáři Bank of America uvedla, že očekává stabilní růst cen uranu v roce 2026, přičemž pozornost investorů zůstane zaměřena hlavně na velké producenty jako Cameco, spíše než na menší těžaře.
Býčí trh s uranem je zpět — poprvé po téměř 20 letech.
Ceny uranu již zaznamenaly výrazné oživení, přesto stále zůstávají hluboko pod vrcholy z předchozího býčího trhu v roce 2007. Sektor překonal šok po katastrofě ve Fukušimě, ale dnes se narrativ opět mění – ve prospěch uranu jako jednoho z nejefektivnějších a nejspolehlivějších zdrojů energie ve světě, který hledá stabilní a škálovatelné řešení. (Zdroj: Cameco)
Hlavní faktory růstu cen uranu:
1. Komoditní supercyklus a dlouhodobé oživení poptávky
Rally na trhu s uranem zapadá do širšího kontextu býčího trhu s komoditami a obnovující se dlouhodobé poptávky. Jaderná energie je čím dál více vnímána jako základ stabilní a nízkoemisní výroby elektřiny – klíčová i pro napájení výpočetních kapacit a infrastruktury umělé inteligence.
2. Obrat v americké jaderné politice
Roste politická vůle obnovit domácí dodavatelský řetězec jaderného paliva v USA. Tržní signály naznačují zmírnění regulatorních překážek pro povolení obohacovacích zařízení a téma rozšíření americké jaderné infrastruktury se vrátilo na politickou agendu.
3. Reakce na sankce a nižší dostupnost ruského jaderného paliva
Trh se přizpůsobuje strukturálním omezením způsobeným sankcemi a omezeným přístupem k ruskému uranu. Postupné odpoutání od ruských dodávek zvyšuje zájem o spolupráci se západními partnery, jako jsou Cameco nebo Centrus, s cílem stabilizovat nabídku a zaplnit vzniklé mezery.
4. Agresivnější nákupy ze strany fondů a fyzického trhu
Investiční poptávka znovu nabývá na významu, zejména prostřednictvím instrumentů podložených fyzickým uranem. V posledních týdnech zaujaly zprávy o nákupu 100 000 liber uranu ze strany kanadské společnosti Sprott, což potvrzuje, že institucionální kapitál se do sektoru vrací s novou důvěrou.
5. Podpora jádra díky rozmachu datových center
Rychlý růst digitální infrastruktury a AI zvyšuje poptávku po spolehlivém zdroji energie. To posiluje argument, že jaderná energie se může stát pilířem pro energeticky náročná datová centra, což nepřímo podporuje výhled poptávky po uranu.
6. Úbytek sekundární nabídky
Středně- až dlouhodobě bude trh čelit poklesu likvidní nabídky ze zásob, recyklovaných materiálů a dalších sekundárních zdrojů. Historicky právě tento faktor často vedl k nárůstu cenových prémií, když se globální nabídka začala utahovat.
7. Nové reaktory v Asii jako základ dlouhodobé poptávky
Dlouhodobý tlak na růst cen může zesílit s náběhem nových jaderných bloků, především v Číně a Indii, ale také v dalších rozvojových ekonomikách, kde roste význam jádra pro energetickou bezpečnost.
8. Výhled poptávky: přetrvávající strukturální mezera
Odhady odvětví naznačují, že globální poptávka po uranu by mohla do roku 2030 vzrůst o cca 28 %, což povede k tlaku na zajištění dodávek ze strany energetik, ostřejší konkurenci o dostupný materiál a vyšším cenám na spotovém trhu.
9. Volatilita zůstává součástí hry, ale fundamenty se zpevňují
Trh s uranem je přirozeně náchylný k prudkým výkyvům a korekcím, ale zároveň sílí signály, že krátkodobá nervozita může koexistovat s dlouhodobým růstovým trendem – taženým kontraktační aktivitou, nákupy od utilit a rostoucí rolí jádra v globálním energetickém mixu.
Uranium Energy Corp je největší americká firma zabývající se těžbou uranu v USA. Akcie včera vystoupaly na historické maximum nad 18 USD za kus a od začátku roku jsou v zisku přes 36 %.
Zdroj: xStation5
Akcie společnosti Centrus Energy, největší a prakticky jediné významné americké společnosti specializující se na zpracování uranu, zaznamenaly mimořádné zisky. Nedávno se akcie odrazily od svého 200denního klouzavého průměru na denním grafu a obnovily svůj vzestupný trend.
Zdroj: xStation5
Akcie druhé největší americké těžební společnosti uranu, Cameco, dosáhly historického maxima 117 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.