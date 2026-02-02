Sanofi čelí smíšeným výsledkům u léku na genetické poruchy, naděje zůstává u Gaucherovy choroby

-
Venglustat prokázal významné zlepšení neurologických příznaků u Gaucherovy choroby typu 3.
-
U Fabryho choroby léčivo nesplnilo hlavní cíl, přesto vykázalo jisté pozitivní efekty.
-
Sanofi plánuje další diskuse s regulačními úřady o dalším postupu.
-
Lék je součástí snahy diverzifikovat příjmy po ztrátě exkluzivity Dupixentu.
-
Farmaceutická společnost Sanofi oznámila smíšené výsledky z pozdních fází klinických studií svého experimentálního léku venglustat, určeného k léčbě vzácných dědičných poruch Fabryho a Gaucherovy choroby typu 3. Zatímco u pacientů s Gaucherovou chorobou byly výsledky povzbudivé, ve studii zaměřené na Fabryho chorobu léčivo nedosáhlo primárního cíle.
Venglustat je perorální lék, jehož mechanismus spočívá v blokaci nahromadění škodlivých tukových molekul, které se v důsledku enzymatických deficitů hromadí v těle pacientů. U pacientů s Gaucherovou chorobou typu 3 přinesl léčivý přípravek významné zlepšení neurologických příznaků, včetně lepší koordinace končetin a řeči. Venglustat také splnil tři ze čtyř sekundárních cílů studie, což naznačuje potenciál stát se prvním lékem zaměřeným na neurologické symptomy tohoto onemocnění.
Naopak u Fabryho choroby sice léčba pomohla snížit bolest břicha a neuropatickou bolest, ale nesplnila statistická kritéria úspěšnosti, což Sanofi přičítá silnému placebo efektu. Přesto byl zaznamenán pozitivní vliv na snížení hladin biomarkeru plazmatického lyso-GL-3, ukazatele akumulace toxických látek.
Lék je testován po předchozích neúspěších v jiných oblastech, včetně Parkinsonovy choroby a akutního onemocnění ledvin. Proto Sanofi zúžila své zaměření na vzácná genetická onemocnění, kde venglustat v raných fázích ukázal potenciál.
Regulační schválení zůstává nejisté, především u indikace pro Fabryho chorobu. Společnost nyní plánuje spolupráci s globálními regulačními úřady, aby stanovila další kroky. Přesto Sanofi doufá, že perorální forma léčby by mohla zlepšit kvalitu života pacientů, kteří dosud závisí na enzymatické substituční terapii.
Sanofi již nabízí léky Fabrazyme pro Fabryho chorobu a Cerezyme a Cerdelga pro Gaucherovu chorobu. Analytici však zatím neočekávají výrazné tržby z venglustatu, což odráží nejistotu ohledně jeho dalšího vývoje. I tak je lék součástí širší strategie společnosti, která se snaží nahradit budoucí ztráty po expiraci exkluzivity léku Dupixent.
Graf SAN.FR (D1)
Akcie Sanofi se po předchozím výrazném poklesu snaží o krátkodobé zotavení, aktuálně se obchodují kolem 80,28 EUR. Cena se však nadále nachází pod klouzavými průměry – EMA 50 (81,84 EUR) i SMA 100 (83,50 EUR) – což značí, že hlavní trend zůstává medvědí. RSI se pohybuje na hodnotě 47,1, tedy stále pod neutrální hranicí, ale naznačuje mírné zlepšení momenta. Posledních několik seancí ukazuje sérii vyšších minim, což potvrzuje snahu trhu o krátkodobou konsolidaci a možný návrat k rezistenci u EMA 50. Pokud by cena dokázala překonat 82 EUR a uzavřít nad tímto klouzavým průměrem, mohli bychom sledovat změnu krátkodobého sentimentu. Avšak dokud se cena drží pod oběma klouzavými průměry, zůstává technický výhled opatrně negativní, a jakýkoli růst je zatím vnímán jako korekce v rámci většího sestupného trendu.
Zdroj: xStation5
