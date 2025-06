Senát schválil zákon o stablecoinech – GENIUS Act – většinou hlasů 📣🟢

Americký Senát včera schválil zákon o vedení a zavedení národní inovace pro stabilní kryptoměny v USA (GENIUS) poměrem hlasů 68–30, čímž oficiálně schválil první celostátní právní rámec pro stabilní kryptoměny vázané na americký dolar.

Co zákon obsahuje

Zákon vyžaduje plné krytí stablecoinů hotovostí nebo pokladními poukázkami (T-bills) v poměru 1:1, měsíční potvrzení a kontroly AML (proti praní špinavých peněz) – to vše pod dohledem Ministerstva financí.

Ministr financí Scott Bessent řekl zákonodárcům, že nové předpisy by mohly umožnit trhu se stablecoiny překročit 2 biliony dolarů během několika let, ve srovnání s dnešními 250 miliardami dolarů. V loňském roce stablecoiny zpracovaly 28 bilionů dolarů v transakcích na blockchainu – více než Visa a Mastercard dohromady.

Širší přijetí bude pravděpodobně podporováno americkými bankami a velkými maloobchodníky. Bank of America uvedla, že po přijetí zákona „zváží“ vydání vlastního tokenu, zatímco Walmart a Amazon analyzují vytvoření značkových stablecoinů s cílem snížit transakční poplatky.

Podpora dolaru a státních dluhopisů

Vzhledem k tomu, že zákon nařizuje 1:1 krytí americkými dolary nebo státními dluhopisy, změny vyvinou tlak na tradiční platební systémy a zároveň nasměrují novou poptávku po krátkodobých amerických státních dluhopisech, které budou tokeny krýt. To představuje zásadně odlišný přístup pro tradiční banky, které v současné době musí držet pouze částečné rezervy vkladů klientů v hotovosti.

Bude z přijetí zákona těžit Ethereum?

Vzhledem k tomu, že přibližně polovina všech stablecoinů v současné době funguje na síti Ethereum, mohla by platforma zaznamenat prudký nárůst převodů, což by zase zvýšilo poptávku a urychlilo tempo spalování tokenů Ethereum.

Další legislativní kroky

Senát dokončil práci na návrhu zákona (k 17. červnu), jeho osud nyní závisí na harmonogramu Sněmovny reprezentantů. Pokud Sněmovna přijme verzi Senátu, návrh zákona by se mohl dostat do Bílého domu mezi 29. a 31. červencem 2025 – v posledních legislativních dnech před letní přestávkou – což by ministerstvu financí dalo 120 dní na vypracování prováděcích pravidel do konce listopadu.

Pokud však Sněmovna trvá na své vlastní verzi (nebo návrh zákona začlení do širšího balíčku týkajícího se kryptoměn), bude nutné svolat konferenční výbor, což posune konečné schválení na začátek nebo polovinu září 2025, po znovuzahájení zasedání Kongresu. I v takovém případě by se podpis prezidenta očekával nejpozději do 19. září, tedy v rámci 18měsíční lhůty pro implementaci zákona.

