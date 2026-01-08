Shell varuje před slabým výsledkem z obchodování s ropou, čeká ztrátu v chemickém segmentu

- Shell varuje před slabými výsledky z obchodování s ropou, způsobenými poklesem cen a horšími podmínkami na trhu.
- Chemický segment firmy očekává ztrátu, čímž dále zatíží hospodaření za čtvrtý kvartál.
- Obchodování s LNG zůstává stabilní a těží z nových kapacit, zejména z projektu LNG Canada.
- Celková produkce ropy a plynu mírně vzrostla, Shell se opírá o nové projekty a stabilní plynárenský segment.
- Shell varuje před slabými výsledky z obchodování s ropou, způsobenými poklesem cen a horšími podmínkami na trhu.
- Chemický segment firmy očekává ztrátu, čímž dále zatíží hospodaření za čtvrtý kvartál.
- Obchodování s LNG zůstává stabilní a těží z nových kapacit, zejména z projektu LNG Canada.
- Celková produkce ropy a plynu mírně vzrostla, Shell se opírá o nové projekty a stabilní plynárenský segment.
Společnost Shell Plc zveřejnila obchodní aktualizaci za čtvrté čtvrtletí, v níž upozorňuje na výrazné zhoršení výsledků obchodování s ropou. Pokles výkonu je důsledkem prudkého oslabení cen ropy, které komplikovalo tržní podmínky v závěru roku. Slabý výkon obchodního segmentu kontrastuje s třetím kvartálem, kdy právě silné obchodování přispělo k lepším výsledkům, než se očekávalo.
Firma zároveň oznámila, že její chemická divize skončí ve čtvrtletí se ztrátou, a výsledek bude pod hranicí rentability. Tato část podnikání zůstává problémová a výrazně zatěžuje hospodaření celé skupiny.
Současná situace přichází v době, kdy ropný trh vstupuje do fáze nadbytku nabídky, což představuje výzvu pro obchodníky i producenty. Ropa Brent v roce 2025 ztratila přibližně 18 % své hodnoty, a to navzdory geopolitickému napětí, včetně posledních událostí ve Venezuele. Shell zároveň čelí nejistotě ohledně své přítomnosti v této zemi, kde nedávno obnovil přípravné práce na pobřežním plynovém projektu.
Pozitivní zprávou zůstává stabilita v oblasti obchodu se zemním plynem, kde Shell očekává výsledky na úrovni předchozího čtvrtletí. Společnost je světovým lídrem v obchodování s LNG a své postavení dále posílila spuštěním terminálu LNG Canada, který zahájil provoz v létě 2025 a nadále navyšuje kapacitu.
Produkce ropy a zemního plynu se ve čtvrtletí mírně zvýšila, mimo jiné díky novému společnému projektu Adura v Severním moři se společností Equinor ASA.
Akcie Shellu byly v roce 2025 druhé nejvýkonnější mezi pěti největšími světovými ropnými firmami, za Exxon Mobil. Od listopadového vrcholu však část zisků odevzdaly a rok zakončily s růstem pod 11 %.
Graf SHEL.UK (D1)
Cena akcií Shell aktuálně klesla pod hladinu 26,20 GBP. Klouzavé průměry EMA 50 (27,37 GBP) a SMA 100 (27,35 GBP) byly proraženy směrem dolů, což signalizuje změnu trendu a převahu prodejního tlaku. RSI se blíží přeprodané oblasti, což značí výrazný pokles kupní síly. Z hlediska supportů se nejbližší významná technická podpora nachází na úrovni 25,57 GBP, kde se cena zastavila během prosincového propadu. Její prolomení by mohlo otevřít prostor pro další pokles směrem k 25,00 GBP, případně nižším úrovním z podzimu 2025.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Meta sází na jadernou energii pro pohon umělé inteligence
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.