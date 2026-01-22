Société Générale propustí ve Francii až 1 800 zaměstnanců v rámci reorganizace

-
Société Générale zruší až 1 800 pracovních míst ve Francii bez hromadného propouštění.
-
Cílem je zvýšení efektivity, zjednodušení struktury a podpora interní mobility.
-
Akcie banky na oznámení reagovaly mírným růstem.
-
Krok zapadá do širšího trendu transformace evropského bankovního sektoru.
-
Société Générale zruší až 1 800 pracovních míst ve Francii bez hromadného propouštění.
-
Cílem je zvýšení efektivity, zjednodušení struktury a podpora interní mobility.
-
Akcie banky na oznámení reagovaly mírným růstem.
-
Krok zapadá do širšího trendu transformace evropského bankovního sektoru.
Francouzská bankovní skupina Société Générale oznámila rozsáhlé změny ve své organizační struktuře, které zahrnují zrušení až 1 800 pracovních míst ve Francii. To odpovídá přibližně 4,5 % domácí pracovní síly banky. Cílem opatření je snížení nákladů a zvýšení provozní efektivity v reakci na měnící se prostředí evropského bankovnictví.
Změny se mají dotknout zejména centrálních útvarů a retailové sítě, přičemž banka plánuje postupné snižování počtu zaměstnanců přirozenou fluktuací bez masových propouštění. Současně bude klást důraz na rozvoj dovedností, rekvalifikace a interní mobilitu pracovníků.
Strategie efektivity pod vedením nového CEO
Kroky zapadají do širší restrukturalizační strategie, kterou vede generální ředitel Slawomir Krupa, jenž do čela banky nastoupil v roce 2023. Jeho hlavním cílem je přeměna banky v agilnější a nákladově efektivnější instituci, která lépe reaguje na potřeby moderního bankovního trhu.
Součástí strategie je také zjednodušení organizační struktury a spuštění tzv. Mobility and Skills Campusu, který má podpořit přechody zaměstnanců mezi jednotlivými útvary banky a zvýšit flexibilitu pracovních týmů.
Reakce trhu a vývoj akcií
Na oznámení o reorganizaci reagovaly finanční trhy pozitivně. Akcie Société Générale zaznamenaly mírný růst, což odráží důvěru investorů v přístup vedení zaměřený na zvyšování efektivity a návratnosti kapitálu. Banka zároveň pokračuje v programu zpětného odkupu akcií, čímž dává signál, že věří v dlouhodobý potenciál své transformace. Zdroj: xStation5
Trend v evropském bankovnictví
Société Générale není jedinou bankou, která v poslední době přistoupila k reorganizačním krokům. Evropský bankovní sektor jako celek čelí výzvám v podobě tlaku na marže, digitalizace služeb, vyšších požadavků klientů a regulatorního prostředí. To nutí instituce ke snížení nákladů a hledání efektivnějších provozních modelů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.