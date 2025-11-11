SoftBank prodala podíl v Nvidii za 5,8 miliardy USD a zaměřuje se na investice do AI

-
SoftBank prodala celý svůj podíl v Nvidii za přibližně 5,8 miliardy USD, aby financovala rozsáhlé investice do AI infrastruktury.
Firma vykázala čtvrtletní zisk 2,5 bilionu jenů a oznámila rozdělení akcií v poměru 4:1.
Prodej vyvolal otázky, zda SoftBank předvídá možné přehřátí trhu s AI nebo jen shání kapitál pro nové projekty.
Japonská investiční skupina SoftBank Group Corp. prodala celý svůj podíl ve společnosti NVIDIA Corporation za přibližně 5,8 miliardy dolarů. Tento krok představuje strategický posun směrem k ambicióznímu plánu SoftBank výrazně investovat do infrastruktury umělé inteligence a souvisejících projektů.
Detaily prodeje a finanční dopad
SoftBank oznámila, že během října prodala přibližně 32,1 milionu akcií Nvidie, čímž získala asi 5,83 miliardy USD v hotovosti. Transakce významně přispěla k čistému zisku SoftBank za druhé čtvrtletí ve výši 2,5 bilionu jenů (přibližně 16,2 miliardy USD), což překonalo očekávání analytiků. Prodej je součástí širší strategie přeskupení aktiv a přípravy na rozsáhlé investice do AI.
Strategický posun směrem k AI
Generální ředitel SoftBank Masayoshi Son přesměrovává prostředky na AI infrastrukturu, včetně partnerství s OpenAI v rámci iniciativy „Stargate“ a masivních investic do datových center. Finanční prostředky z prodeje akcií Nvidie budou využity právě na tyto účely. Podle analytiků nejde o nedůvěru vůči Nvidii, ale o logický krok k získání kapitálu pro investice, které mohou přesáhnout 30 miliard USD během několika čtvrtletí.
Dopady na trh a ocenění
I když objem prodeje tvoří jen zlomek tržní kapitalizace Nvidie, načasování vyvolalo otázky investorů, zda SoftBank nevysílá signál o možném přehřátí AI sektoru. Akcie Nvidie po oznámení poklesly o více než 2 %. Naopak akcie SoftBank letos více než zdvojnásobily svou hodnotu a firma oznámila rozdělení akcií v poměru 4:1, aby byly dostupnější širšímu spektru investorů.
Rizika a úvahy
Přestože výhled je pozitivní, SoftBank čelí rizikům. Velké investice do AI nesou značná rizika spojená s realizací a návratností. Analytici varují, že příliš agresivní expanze do nákladných a dlouhodobých projektů může firmu vystavit ztrátám, pokud nedosáhne očekávaných výsledků.
Prodej ze strany SoftBank může být také vnímán jako náznak obav o krátkodobé vyhlídky Nvidie, přestože její fundamenty zůstávají podle analytiků silné.
