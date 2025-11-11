Parker-Hannifin koupí Filtration Group za 9,25 miliardy USD a vytvoří globálního lídra v oblasti průmyslové filtrace

-
Společnost Parker-Hannifin Corporation, globální lídr v oblasti technologií pohybu a řízení, oznámila plán na akvizici firmy Filtration Group, soukromé dceřiné společnosti Madison Industries, za 9,25 miliardy USD. Tento krok výrazně posílí postavení Parkeru v oblasti průmyslové filtrace a podpoří strategii zaměřenou na růst opakovaných příjmů a ziskovosti.
Přehled akvizice a obchodní význam
Akvizice bude financována kombinací nového dluhu a hotovosti a měla by být uzavřena během následujících šesti až dvanácti měsíců, s ohledem na regulační schválení. Zhruba 85 % z plánovaných tržeb Filtration Group ve výši 2 miliardy USD v roce 2025 pochází z poprodejních služeb, což Parkeru umožní čerpat stabilní příjmy napříč odvětvími, jako jsou průmysl, automobilový sektor a HVAC systémy.
Filtration Group má přibližně 7 500 zaměstnanců a vyrábí široké spektrum filtračních systémů pro globální trhy. Podle Parkeru akvizice vytvoří jednoho z největších poskytovatelů průmyslové filtrace na světě, což posílí jeho pozici v segmentech s vyšší marží a dlouhodobou poptávkou.
Strategický význam a postavení na trhu
Generální ředitelka Parkeru Jenny Parmentier uvedla, že akvizice je součástí dlouhodobého směřování firmy k vysoce kvalitním a růstovým segmentům. „Tato strategická transakce pokračuje v naší investici do kvalitních podniků, které transformují naše portfolio, urychlují růst tržeb a zvyšují ziskovost,“ uvedla.
S ročními tržbami blížícími se 20 miliardám USD se Parker snaží vyvážit své portfolio směrem k vysoce hodnotným segmentům, jako je filtrace, letectví a pokročilé materiály. Akvizice zapadá do širšího trendu konsolidace specializovaných technologických firem za účelem využití synergických efektů a expanze servisních služeb.
Financování, integrace a rizika
Transakce bude realizována bez emisí nových akcií, což chrání stávající akcionáře, ale dočasně zvýší zadlužení firmy. Ačkoliv Parker neočekává zásadní problémy s integrací, analytici budou sledovat plnění synergických cílů, zvláště v současném ekonomickém klimatu.
Firma očekává zlepšení marží, růst zisku na akcii a návratnost kapitálu na úrovni vysokých jednotek procent během pěti let.
