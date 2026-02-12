Sója na dvouměsíčním maximu díky naději na delší příměří mezi USA a Čínou

-
Sója dosáhla dvouměsíčního maxima díky naději na prodloužení obchodního příměří USA–Čína.
-
Čína by mohla zvýšit nákupy až na 20 milionů tun.
-
Cena vzrostla až o 1,5 % během jediného dne.
-
Rizikem zůstává vyšší cena americké sóji oproti Brazílii.
-
Sója dosáhla dvouměsíčního maxima díky naději na prodloužení obchodního příměří USA–Čína.
-
Čína by mohla zvýšit nákupy až na 20 milionů tun.
-
Cena vzrostla až o 1,5 % během jediného dne.
-
Rizikem zůstává vyšší cena americké sóji oproti Brazílii.
Futures na sóju v Chicagu vystoupaly na nejvyšší úroveň za poslední dva měsíce, když trh reagoval na zprávy o možném prodloužení obchodního příměří mezi Spojenými státy a Čínou. Optimismus investorů podpořila informace, že by se příměří mohlo prodloužit až o jeden rok během plánovaného dubnového setkání prezidentů Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Pekingu.
Podle dostupných informací by jednání měla být zaměřena na krátkodobé ekonomické přínosy, včetně nových závazků Číny k nákupu amerických zemědělských komodit. Právě obnovené čínské nákupy na konci loňského roku pomohly americké sóje zotavit se po období, kdy se Peking americké produkci vyhýbal.
Cena nejaktivnějšího kontraktu na chicagské burze během čtvrtka vzrostla až o 1,5 %, než část zisků odevzdala. Trh tak reaguje nejen na diplomatické signály, ale i na vyjádření prezidenta Trumpa, že Čína zvažuje navýšení dovozu sóji až na 20 milionů tun v aktuální sezóně.
Přesto zůstává část obchodníků opatrná. Americká sója je aktuálně dražší než konkurenční nabídka z Brazílie, což může krátkodobě omezovat reálné objemy nákupů. Analytici však připouštějí, že i symbolické „gesto dobré vůle“ v podobě pokračujících nákupů může podpořit ceny nejen sóji, ale i navazujících produktů, jako je sójový šrot.
Vývoj tak bude záviset především na konkrétních výsledcích politických jednání a na cenové konkurenceschopnosti americké produkce vůči jihoamerickým exportérům.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sóji pokračuje v silném růstovém trendu a aktuálně se pohybuje v blízkosti 1 136 USD. Trh si po prudkém impulsu z počátku února udržuje vyšší minima i maxima a struktura zůstává jednoznačně býčí. Cena se stabilně drží nad EMA 50 (1 121) i nad SMA 100 (1 113), přičemž oba klouzavé průměry mají rostoucí sklon. To potvrzuje sílu aktuálního trendu a podporuje scénář dalšího pokračování růstu. Každý krátkodobý pokles je zatím rychle vykupován. CCI se pohybuje v kladném pásmu, což indikuje přetrvávající nákupní tlak, i když se trh krátkodobě dostává do mírně překoupené oblasti. Momentum zůstává nad úrovní 100, což potvrzuje pokračující sílu kupců.
Z technického hlediska je nyní klíčové pásmo 1 135–1 140, které funguje jako krátkodobá rezistence. Jeho průraz by mohl otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k oblasti 1 150 bodů. Naopak případná korekce by mohla směřovat zpět k podpoře kolem 1 120, kde se nachází EMA 50 a zároveň předchozí konsolidační zóna.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (13.02.2026)
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.