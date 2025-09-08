SpaceX kupuje spektrum od EchoStar za 17 miliard USD, posiluje strategii Starlink Direct-to-Cell

SpaceX, vedená Elonem Muskem, dosáhla dohody o strategickém nákupu licencí pro bezdrátové spektrum AWS‑4 a H‑block od společnosti EchoStar za přibližně 17 miliard USD. Transakce zahrnuje až 8,5 miliardy USD v hotovosti a až 8,5 miliardy USD v akciích SpaceX. K tomu SpaceX také pokryje zhruba 2 miliardy USD na úrokové platby za dluh společnosti EchoStar až do listopadu 2027.
Tento krok má významně posílit schopnosti platformy Starlink v rámci technologie Direct-to-Cell, umožňující přímé připojení mobilních telefonů prostřednictvím satelitní sítě. EchoStar zároveň uzavřel dlouhodobou obchodní dohodu se SpaceX, díky níž budou mít zákazníci sítě Boost Mobile přístup k této nové generaci služeb.
Dohoda reaguje na kroky amerického regulátora FCC, který zkoumal, zda EchoStar efektivně využívá svá spektrální aktiva a plní závazky v oblasti rozšíření 5G sítí. Prodej Spectrum společně s předchozím prodejem AT&T za 23 miliard USD mají podle společnosti vyřešit probíhající regulatorní otázky.
Akcie EchoStar prudce vzrostly – před otevřením trhu o více jak 22 % až 36 %, což potvrzuje tržní optimismus vůči této transakci
