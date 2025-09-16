🎢 Spektakulární výkyvy na trhu s plynem

Nadprodukce a počasí způsobují extrémní volatilitu cen zemního plynu (denně od -5 % do +1 %)
Dnešní volatilita na americkém trhu se zemním plynem působí velmi zmatečně. Po včerejším silném růstu cen se trh otevřel pod úrovní 2,9 USD, ale rychle se zotavil nad 3,0 USD, čímž znovu prorazil 50denní klouzavý průměr.
Nedávný růst cen byl tažen obavami ze zvýšené poptávky kvůli očekávaným vlnám veder, avšak dnešní otevření nižšími hodnotami odráží zmatek kolem amerického potrubního systému a nadprodukce.
Negativní ceny v Texasu
Ceny zemního plynu na uzlu Waha Hub v západním Texasu klesly do záporných hodnot – až na -3,00 USD/MMBtu, což je nejnižší úroveň za posledních 14 měsíců.
Tato situace je výsledkem významného lokálního převisu nabídky a omezené kapacity potrubní infrastruktury.
Záporné ceny znamenají, že producenti platí odběratelům za odebrání plynu, protože nemají dostatečné skladovací možnosti. Je pro ně výhodnější zaplatit za jeho odkup, než jej zpracovávat nebo spalovat.
Společnost Kinder Morgan aktuálně provádí údržbu na několika plynovodech, což znemožňuje přepravu plynu z Permské pánve do hlavních odběrných center na pobřeží Mexického zálivu a do Kalifornie.
Permská oblast nyní čelí silné nadprodukci, kterou současná přenosová infrastruktura nedokáže absorbovat.
Cena na Henry Hub reagovala na záporné ceny ve Waha Hub částečným arbitrážním efektem, ale rychle obnovila růstový trend díky omezené dostupnosti plynu z Texasu a rostoucí pravděpodobnosti zvýšení poptávky v následujících týdnech.
Počasí naznačuje možný návrat poptávky
Momentálně se nacházíme v přechodném období mezi poptávkou po chlazení a po vytápění. Spotřeba plynu na chlazení však v poslední době zaznamenala nárůst, což zároveň oddaluje začátek topné sezóny. Ceny přitom reagují především na tento první faktor.
V pondělí dosáhla produkce plynu 108,7 bcfd, což představuje meziroční nárůst o 7 %.
Poptávka činila 71,8 bcfd, což je meziroční růst o 2,0 %.
Minulý týden EIA zvýšila svou prognózu průměrné americké produkce na 106,63 bcfd.
Cena na klíčové technické úrovni
Cena včera vystřelila k úrovni kolem 3,00 USD/MMBtu a dnes proráží 50periodický klouzavý průměr, zároveň se vrací nad 23,6% retracement poslední klesající vlny.
Pokud se cena udrží nad touto úrovní i během dnešní seance, může otestovat pásmo 3,1–3,2 USD/MMBtu.
Naopak pokud uzavře pod touto hladinou, může se obnovit tlak na pokles, zejména před čtvrteční zprávou o zásobách, od které se očekává další silný nárůst – ten by mohl přiblížit úroveň zásob loňským hodnotám.
Aktuální zásoby jsou pouze o 1,3 % nižší než před rokem.
