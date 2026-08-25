Spekulativní mánie slábne. Desítky pákových ETF končí ⚠️

Americký trh v posledních letech zaplavily pákové a inverzní ETF zaměřené na jednotlivé akcie. Tyto produkty umožňují investorům například zdvojnásobit denní pohyb akcií populárních společností, ale stejně rychle mohou znásobit také ztráty. Po mimořádně rychlém růstu nabídky se však objevují první známky toho, že zájem investorů nemusí stačit na udržení všech nových fondů.
Rozmach podpořil především volatilní růst amerického akciového trhu a vysoký zájem o společnosti jako Nvidia, Tesla nebo Alphabet. Jen do poloviny srpna 2026 bylo v USA spuštěno rekordních 244 pákových ETF, zatímco za celý rok 2025 jich vzniklo 229. V červnu dokonce tyto produkty představovaly až polovinu všech nově spuštěných ETF.
Problémem je, že peníze investorů se koncentrují pouze do několika nejúspěšnějších fondů. Dobrým příkladem je GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF, který spravuje přibližně 3,9 miliardy USD a nabízí dvojnásobnou denní expozici vůči akciím Nvidie. Většina konkurenčních produktů je ale podstatně menší.
Průměrná velikost pákového ETF se od konce roku 2024 propadla z 272,2 milionu USD na 63,3 milionu USD. Ještě výraznější je skutečnost, že polovina těchto fondů spravuje méně než 7 milionů USD. To může být problém, protože za hranici potřebnou pro dlouhodobější ekonomickou životaschopnost nového ETF bývá považováno přibližně 50 až 100 milionů USD aktiv během prvního či druhého roku fungování.
Nabídka se přesouvá k rizikovějším titulům
První vlna pákových ETF se soustředila především na velké, likvidní a volatilní společnosti. S postupným zaplňováním trhu ale poskytovatelé začali vytvářet produkty navázané také na menší a spekulativnější společnosti. Některé žádosti dokonce počítají s firmami, které zatím nevstoupily na burzu, nebo s pákovou expozicí vůči novým tematickým ETF.
To zvyšuje riziko, že nabídka začíná růst rychleji než skutečná poptávka. Konsolidace už je přitom patrná. V roce 2026 bylo v USA uzavřeno 63 pákových ETF zaměřených na jednotlivé akcie, zatímco za celý rok 2025 skončily pouze tři.
Extrémní rizika těchto produktů ukázal případ ETF navázaného na akcie Lucid Group. Když se akcie automobilky během jediného dne propadly přibližně o 51 %, 2x pákový produkt byl následně zlikvidován. U fondu, který se snaží poskytovat dvojnásobek denního pohybu podkladové akcie, totiž podobný jednodenní propad může prakticky vymazat jeho čistou hodnotu aktiv.
Pákové ETF nejsou určené k běžnému dlouhodobému držení
Důležitým aspektem je také samotná konstrukce těchto fondů. Pákové ETF obvykle sledují násobek denního, nikoli dlouhodobého výnosu podkladového aktiva. Jejich expozice se proto pravidelně obnovuje a při vysoké volatilitě může výsledná dlouhodobá výkonnost výrazně zaostávat za jednoduchým násobkem pohybu dané akcie.
Pro investory tak jde především o vysoce spekulativní nástroje vhodné pro krátkodobé obchodování. Čím volatilnější je podkladová akcie, tím větší může být nejen potenciální výnos, ale také riziko rychlé ztráty kapitálu.
Navzdory rostoucímu počtu uzavřených fondů někteří poskytovatelé dál expandují. Startup Corgi Invest letos spustil už 127 pákových nebo inverzních produktů a plánuje další, přestože každý z nich zatím v průměru získal pouze kolem 1 milionu USD aktiv. Vývoj tak naznačuje, že konkurence na trhu zůstává velmi silná, zatímco skutečný kapitál investorů se soustřeďuje do relativně malého počtu produktů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.