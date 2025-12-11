Stellantis pod novým vedením: Nouzová terapie pro záchranu podílu na trhu

-
Nový generální ředitel společnosti Stellantis, Antonio Filosa, spustil v rámci svého nástupu „nouzovou místnost“ – intenzivní plán na získání zpět ztraceného tržního podílu v USA a Evropě. Po dramatickém propadu amerických prodejů v roce 2024 o 15 % (zatímco trh rostl o 2,2 %) se Filosa odvrací od strategie předchůdce Carlose Tavarese, který preferoval vysoké marže na úkor objemu prodeje.
Filosa se zaměřuje na rychlý nárůst objemu prodejů, i za cenu nižších ziskových marží, a to například přes fleetové prodeje (autopůjčovnám, firmám a státní správě), které Tavares omezoval. Zároveň se investuje do cenově dostupnějších modelů a renesance populárních značek jako Jeep či Ram.
První výsledky a důvěra investorů
Už ve třetím čtvrtletí zaznamenal Stellantis v Severní Americe meziroční růst prodejů o 6 % – první pozitivní kvartál po dvou letech poklesu. Investoři jako rodina Agnelli (Exor), Peugeotovi nebo francouzská vláda dávají Filosovi volné ruce – prozatím nepožadují návrat k dřívějším ziskovým maržím, které dosahovaly až 13 % (v roce 2022). Letos však analytici očekávají marži pod 5 % a do roku 2027 jen mírné zlepšení.
Filosa považuje USA za klíčový trh a upouští od předchozích ambiciózních cílů v oblasti elektromobility. Například zrušil plán, že 50 % amerických prodejů budou do roku 2030 tvořit elektromobily, stejně jako přímé investice do autonomního řízení a vodíku. Firma se místo toho vrací ke kořenům – v USA znovu uvedla Jeep Cherokee a oblíbený benzinový motor HEMI.
Obnova značek a produktové strategie
Filosa kromě krátkodobých zásahů plánuje dlouhodobé zjednodušení portfolia 14 značek, mezi kterými existují překryvy – zejména v Evropě. Například Peugeot a Opel konkurují ve stejném segmentu a prémiové značky DS a Lancia mají minimální tržní podíl. Očekává se, že některé značky budou sloučeny či zcela zrušeny, zejména ty evropské.
Na americkém trhu firma současně investuje 13 miliard USD na rozšíření produkce a překonání dopadů cel. Fleetové prodeje pomáhají nejen navyšovat objemy, ale také zvyšovat viditelnost modelů u běžných zákazníků, což je levnější alternativa k nákladné reklamě.
Nové vedení a sázka na kvalitu
Filosa buduje nový tým – povyšuje manažery z Itálie a Brazílie, odkud pochází, a najímá inženýry i technologické experty. U prodejců získává respekt díky větší otevřenosti a zaměření na kvalitu vozidel. Jak řekl jeden z amerických prodejců: „Už chtějí opravdu prodávat auta, a hlavně dělat lepší auta.“
Graf STLA.US (D1)
Akcie automobilky Stellantis v posledních dnech zažívají prudký růst a aktuálně se obchodují na úrovni 12,11 USD, což představuje nové několikaměsíční maximum. Technicky je trend jasně býčí – cena se nachází výrazně nad oběma klouzavými průměry, EMA 50 (10,57 USD) a SMA 100 (10,02 USD), které navíc začínají směřovat vzhůru, což značí obrácení trendu ze sestupného na rostoucí. RSI dosahuje hodnoty 63,8, tedy se blíží překoupenému pásmu, ale stále ponechává prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
