Stříbrná úleva pro Londýn: Dodávky z USA a Číny zmírnily napětí na trhu

Dodávky stříbra z USA a Číny ulevily napjaté situaci na londýnském trhu.
Většina zásob v Londýně je alokována v ETF, trh je nadále křehký.
Indie konkuruje Británii o dostupné zásoby, což udržuje globální napětí.
Londýnský trh se stříbrem zažil v uplynulém týdnu výrazné uvolnění napjaté situace, když dorazily mimořádné dodávky kovu z USA a Číny. Tato pomoc přichází poté, co nedostatek dostupného fyzického stříbra na londýnském spotovém trhu vedl k růstu cen nad úroveň amerických futures na burze Comex – jev, který běžně spíše sledujeme u zlata.
Podle obchodníků dorazilo do Londýna až 1 000 tun stříbra, přičemž jen ze Spojených států to bylo odhadem 15–20 milionů trojských uncí (cca 470 tun). Tato situace dočasně ukončila tlak na nedostatek likvidity a přispěla ke snížení rekordních krátkodobých sazeb na londýnském trhu půjček stříbra, které kulminovaly 10. října.
Inventáře a konkurence o dodávky
Podle údajů London Bullion Market Association (LBMA) činily ke konci září celkové zásoby stříbra v londýnských trezorech 24 581 tun, přičemž až 83 % z tohoto množství je alokováno ve stříbrných ETF. Jinými slovy, většina stříbra je již „zarezervována“ a není dostupná k okamžitému fyzickému obchodování.
Zatímco Londýn posiluje své zásoby, Indie – největší spotřebitel stříbra na světě – rovněž bojuje s nedostatkem, což žene tamní ceny na rekordní úrovně a zvyšuje poptávku po letecké přepravě.
Na burze Comex ve Spojených státech došlo od začátku října k odlivu přibližně 697 tun stříbra, přičemž zásoby zde dosáhly rekordního maxima 16 543 tun. Část z těchto zásob byla nyní přesunuta do Londýna, nicméně další vývoj bude záviset na výsledcích amerického šetření ohledně možného uvalení cel na klíčové suroviny, včetně stříbra.
Z Číny pak míří do zahraničí odhadem dalších 100–150 tun stříbra, ovšem ne všechno zamíří do Velké Británie, protože Indie nabízí výhodnější podmínky kvůli extrémnímu prémium.
Graf SILVER (H1)
Cena stříbra se na hodinovém grafu pokusila stabilizovat po prudkém výprodeji, který následoval po dosažení historických maxim. Aktuálně se obchoduje kolem 52,21 USD za unci, přičemž se trh snaží prorazit zpět nad klouzavé průměry EMA 50 (52,51 USD) a SMA 100 (52,61 USD). Tyto úrovně nyní slouží jako klíčová technická rezistence. CCI se dostal na hodnotu 99,4, což naznačuje, že trh je krátkodobě překoupený, a může dojít ke zpomalení růstu nebo návratu k nižším hodnotám. Williams %R (hodnota -13) rovněž potvrzuje vstup do překoupené oblasti, což zvyšuje riziko možné korekce, pokud cena nedokáže udržet momentální býčí impuls. Objem obchodování v posledních hodinách mírně vzrostl, což podporuje technický odraz, ale zatím chybí silnější potvrzení trendového obratu.
Technicky vzato bude zásadní, zda cena dokáže uzavřít nad úrovní 52,61 USD, kde leží SMA 100. V případě úspěšného proražení by mohla následovat další růstová vlna směrem k předchozím maximům v pásmu 53,75–54,30 USD. Naopak neúspěšný průraz by mohl vést ke zpětnému pohybu k podpoře na 51,50 USD.
Zdroj: xStation5
