Krypto novinky: Bitcoin a Ethereum opět rostou 📈

- Bitcoin proráží nad odpor EMA200
- Kryptoměny znovu získávají momentum díky optimismu na Wall Street
Nedávné poklesy na Wall Street a obnovené obavy z obchodní války s Čínou vyvolaly prudký výprodej Bitcoinu. Od 10. srpna klesla celková tržní kapitalizace kryptoměn o více než 600 miliard USD.
Tato rozsáhlá likvidace pákových pozic může fungovat jako „reset“ vnitřní struktury trhu.
- Bitcoin však vstoupil do nového týdne silným růstem, když se odrazil zpět k úrovni téměř 111 000 USD a své zisky podpořil globálním optimismem na akciových trzích a dalších rizikových aktivech.
- Ethereum rovněž umazává ztráty a prorazilo nad klíčovou rezistenci 4 000 USD.
- Odlišný volatilní profil a absence systémových kupců — jako jsou centrální banky na trhu se zlatem — znamenají, že BTC letos zaostává za zlatem.
Pokud by Bitcoin uzavřel říjen na současné úrovni, šlo by o jeho nejslabší říjen za posledních osm let, což by narušilo dosavadní sezónní vzorce. Přestože zažil nejhorší týden od března, obnovený nákupní zájem posunul cenu zpět nad 110 000 USD.
Derivátový trh a reset pákových pozic
Poměr put/call na burze Deribit vzrostl na 1,33, což značí přetrvávající poptávku po zajištění vůči poklesu a celkovou opatrnost na trhu.
- Po nedávné panice na kryptotrhu došlo k likvidaci významného počtu pákových pozic v Bitcoinu, což vedlo k prudkému cenovému propadu.
- BTC se propadl až pod 200denní EMA – poprvé od dubna 2025.
- Na jaře i v létě přitom Bitcoin tuto úroveň krátce ztratil, což podporuje teorii o „otevřeném výhledu“ pro současný trend.
- Tentokrát však byl počáteční výprodej výrazně prudší než v předchozích případech.
Dokud trh znovu nenabude důvěry v udržitelnost rally na Wall Street a v obchodní vztahy mezi USA a Čínou, může mít Bitcoin problém znovu získat roli lídra mezi rizikovými aktivy.
Na druhou stranu, BTC rychle získal zpět 200denní EMA a aktuálně se obchoduje přibližně o 7 % výše od svých lokálních minim.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Toky ETF a institucionální držby
V posledních týdnech se přílivy do ETF zaměřených na Bitcoin a Ethereum zpomalily, avšak jde pravděpodobně jen o korekci po předchozích masivních nákupech.
V obou případech zůstává čistá bilance aktivit ETF kladná, což nadále podporuje fundamenty cen.
iShares Bitcoin Trust (IBIT) od společnosti BlackRock v současnosti drží více než 800 000 BTC, což představuje přibližně 4 % z celkové budoucí nabídky Bitcoinu (údaje k čtvrtku 16. října).
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Likvidita, peněžní zásoba a makro výhled
Vše naznačuje, že globální peněžní zásoba M2 bude i nadále růst. Teoreticky vyšší M2 znamená více likvidity, což by mohlo zvýšit poptávku po Bitcoinu. Dopad však závisí na tom, kam tato likvidita směřuje.
Pokud nové peníze zůstanou uzamčeny ve fiskálních deficitech nebo vládních dluhopisech, aniž by dorazily do reálné ekonomiky, samotný růst M2 nemusí stačit jako impuls pro riziková aktiva – včetně Bitcoinu.
Mezitím opět roste Swissblock Bitcoin Liquidity Index, který sleduje on-chain aktivitu, toky na burzách a spotovou poptávku – a signalizuje prostředí příznivé pro růst cen.
Source: XTB Research,Macrobond
Zdroj: Swissblock Technologies
