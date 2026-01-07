Stříbro klesá o 3 % po pokusu o dosažení historického maxima 📉 Vzniká formace dvojitého vrcholu?

Cena stříbra na začátku roku zahájila novou, silnou růstovou vlnu, která posunula kov z úrovně kolem 70 USD až téměř k 82 USD, čímž se přiblížila historickému maximu z konce prosince 2025. Včera však začal pokles, během něhož stříbro oslabilo přibližně o 5 % z lokálního vrcholu na 78 USD a nyní ztrácí momentum nad EMA50 (oranžová linie). RSI se aktuálně nachází těsně pod 45, zatímco MACD signalizuje možné medvědí překřížení.
Open interest ke dni 30. prosince činil 157 391 kontraktů, což ukazuje na aktivní, ale nepřehřátý trh z hlediska celkových otevřených pozic.
-
Managed Money (velcí spekulanti) drží 29 100 long kontraktů a 15 092 short kontraktů, tedy čistou long pozici přibližně +14 000 kontraktů.
-
V posledním týdnu prosince fondy snížily expozici, když uzavřely 5 926 longů a navýšily shorty o 1 674 kontraktů.
-
Commercials (producenti, obchodníci, zpracovatelé, uživatelé) mají pouze 4 680 long kontraktů oproti 30 754 shortům, což odpovídá čisté short pozici kolem 26 000 kontraktů.
-
Minulý týden Commercials dále snížili long pozice o 1 153 kontraktů a navýšili shorty o 692 kontraktů, tedy prodávali do sílícího trhu.
Rozdíl v pozicích mezi spekulanty a producenty je zřejmý – fondy zůstávají v čisté long pozici a sázejí na růst, zatímco producenti jsou výrazně short. Historicky se toto nastavení na trhu stříbra častěji objevuje v pozdějších fázích růstových trendů, nikoliv na jejich začátku. Celkově CoT report naznačuje, že prostor pro další růst sice existuje, ale asymetrie rizika se přesouvá ve prospěch Commercials, což zvyšuje zranitelnost trhu vůči korekci nebo delší konsolidaci.
Na druhou stranu je aktuálně vysoká koncentrace short pozic – čtyři největší obchodníci ovládají 28,4 % celkového open interestu na krátké straně.
Z technického pohledu graf stříbra ukazuje na možnou medvědí formaci dvojitého vrcholu kolem úrovně >80 USD za unci, která se nyní jeví jako klíčová rezistence. Významná podpora se nachází poblíž EMA200 na hodinovém grafu, kolem 76 USD.
SILVER (H1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.