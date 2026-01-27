Stříbro skokově roste o 8 % 📈 Přijdou nová maxima? ❓

Po včerejším večerním propadu stříbro rychle vymazalo ztráty a znovu nabírá na síle, když se pokouší o další útok na historická maxima. Švýcarská rafinerie MKS PAMP uvedla, že poptávka drobných investorů je obrovská a výrazně převyšuje dostupné zásoby. Vzhledem k napjatému harmonogramu dodávek a silné poptávce po fyzickém kovu se čím dál více uncí přepravuje letecky místo námořní dopravy. Nákupní tlak výrazně posilují investoři z Číny a Indie, zatímco trvale dvouciferný cenový rozdíl mezi Šanghají a COMEXem naznačuje, že „západní“ trh má stále prostor pro růst cen.
Od rána americký dolar výrazně oslabil, když kontrakt DXY (USDIDX) klesl z přibližně 97 na 96,5. Investoři diskontují scénář trvale holubičí Fedu, a to po spekulacích, že Nick Rieder z BlackRocku by mohl zaujmout vedoucí roli ve Federálním rezervním systému. Trhy zároveň vnímají rostoucí riziko slabší poptávky po amerických dluhopisech, a to v souvislosti s izolacionistickou zahraniční politikou nové administrativy Bílého domu. V kombinaci s napjatými vztahy se spojenci (Evropa a Kanada, která nyní otevřeně signalizuje zlepšení vztahů s Čínou) a stále více dolarově-nepřátelským blokem BRICS dochází k vyšší alokaci do drahých kovů, zejména zlata (směřujícího k 5 090 USD za unci). Stříbro z tohoto pohybu těží nepřímo.
Zdroj: xStation5
Na krátkodobém 5minutovém grafu indikátory MACD a RSI po ochlazení naznačují prostor pro odraz. Cena se vrací zpět k úrovni 113 USD za unci, kde jsme v uplynulých hodinách pozorovali tři krátké, ale medvědí impulzy.
Zdroj: xStation5
CFTC Commitment of Traders report (20. ledna)
Při pohledu na pozice na COMEXu je zřejmé, že komerční subjekty (producenti, zpracovatelé a koncoví uživatelé) jsou silně zajištěni na short straně: přibližně 24,7 tis. short kontraktů oproti asi 5 tis. longům. V praxi se jedná o zajištění proti poklesu cen nebo fixaci budoucího prodeje. Správci peněz (fondy, CTA, institucionální spekulanti) jsou naopak: drží přibližně 20,6 tis. long a 10,7 tis. short kontraktů, což znamená, že jsou stále netto long a sázejí na růst cen. S rostoucími cenami komerční hráči mírně zmírnili tlak na pokles a přidali long pozice. Velcí spekulanti však postupovali opačně: snížili long pozice a navýšili některé shorty, což může značit první známky opatrnosti nebo výběr zisků. Velcí spekulanti tak zůstávají na býčí straně, ale za uplynulý týden se objevily náznaky opatrnosti. Komerční subjekty zůstávají „druhou stranou obchodu“, ale jejich pozice se mírně uvolnily – což se někdy děje, když jsou ceny vysoko a část rizika byla již zajištěna. Zároveň jsou malí obchodníci (Nonreportables) výrazně býčí: asi 35,6 tis. long a 14,4 tis. short kontraktů, což znamená, že zůstávají silně netto long a podporují růstový trend. To je typické v euforických fázích trhu.
Zdroj: CFTC
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovy❓ STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne 🚨
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.