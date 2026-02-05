Super Micro Computer: tichý vítěz současné výsledkové sezóny?

Super Micro Computer vykazuje sílu v době nejistoty
Společnost Super Micro Computer, přední dodavatel serverů a hardwaru pro AI datová centra, v úterý zveřejnila výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2026, které výrazně překonaly předchozí odhady. Firma vykázala tržby ve výši 12,68 mld. USD, což znamená více než dvojnásobný meziroční růst a výrazné překonání analytického konsenzu na úrovni 10,43 mld. USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,69 USD, zatímco upravený čistý zisk vzrostl o 26 % na 486,5 mil. USD.
Společnost očekává ve třetím čtvrtletí čisté tržby nejméně 12,3 mld. USD, což výrazně překonává tržní očekávání ve výši 10,25 mld. USD. Upravený zisk na akcii by měl dosáhnout alespoň 0,60 USD oproti odhadovaným 0,52 USD. Pro celý fiskální rok firma zvýšila výhled tržeb na minimálně 40 mld. USD z předchozích 36 mld. USD, čímž zdůraznila svou silnou pozici v oblasti AI infrastruktury a vysoce výkonných serverů.
Klíčové finanční výsledky za Q2 FY2026
- Tržby: 12,68 mld. USD (předchozí rok 5,68 mld. USD, konsenzus 10,43 mld. USD)
- Upravený EPS: 0,69 USD (předchozí rok 0,59 USD, konsenzus 0,49 USD)
- Upravená hrubá marže: 6,4 % (předchozí rok 11,9 %, konsenzus 6,52 %)
- Čistý zisk: 486,5 mil. USD (+26 % r/r, konsenzus 330 mil. USD)
Výhled na Q3 a celý fiskální rok 2026
- Tržby za Q3 FY2026: 12,3 mld. USD
- Upravený EPS: 0,60 USD
- Tržby za celý fiskální rok 2026: minimálně 40 mld. USD
Výhled společnosti na příští čtvrtletí i celý fiskální rok naznačuje, že firma má velmi dobrou pozici pro pokračující dynamický růst tržeb i zisků a udržení náskoku na strategicky důležitých trzích AI infrastruktury a vysoce výkonných serverů.
Reakce trhu a dopady pro investory
Výsledky vyvolaly téměř okamžitý růst ceny akcií, což je v dnešním opatrném tržním prostředí pozoruhodné. Trhy jsou v současnosti velmi obezřetné a i silné výsledky bývají často tlumeny, pokud nejsou výjimečné. Investoři zůstávají citliví na riziko nadhodnocení technologických akcií a rostoucí kapitálové výdaje v sektoru Big Tech. V tomto kontextu SMCI vystupuje jako „vzorný student“, který dodává výsledky i výhled přijaté trhem velmi pozitivně.
Silný růst tržeb, jasné překonání očekávání analytiků a vysoký výhled na příští čtvrtletí naznačují, že společnost dokáže efektivně monetizovat svůj byznys a škálovat provoz i v prostředí makroekonomické nejistoty a tlaku na marže. SMCI čelí výzvám v podobě maržového tlaku, rostoucí konkurence a nároků na realizaci AI kontraktů, současné výsledky a výhled však naznačují potenciál pro udržení růstu a další expanzi v oblasti vysoce výkonných výpočtů a AI infrastruktury.
Klíčová shrnutí výsledků Super Micro Computer za Q2 FY2026
- Silné čtvrtletní výsledky: Tržby 12,68 mld. USD (+123 % r/r), upravený EPS 0,69 USD, upravený čistý zisk 486,5 mil. USD (+26 % r/r), vše výrazně nad konsenzem.
- Výrazné navýšení výhledu: Tržby za Q3 nejméně 12,3 mld. USD, upravený EPS minimálně 0,60 USD. Výhled tržeb na celý fiskální rok 2026 zvýšen na minimálně 40 mld. USD.
- Pozice v AI sektoru: Silná poptávka po vysoce výkonných serverech a AI infrastruktuře umožňuje firmě škálovat provoz a monetizovat kontrakty s velkými klienty.
- Reakce trhu: Oznámení vyvolalo okamžitý růst ceny akcií, což podtrhuje silnou pozici SMCI a důvěru investorů v opatrném tržním prostředí.
- Konkurenční výhoda: SMCI se odlišuje kombinací provozního rozsahu, předvídatelných tržeb a expanze v strategicky významném segmentu AI.
- Výzvy a výhled: Tlak na marže, rostoucí konkurence a nároky na realizaci kontraktů přetrvávají, výsledky a výhled však naznačují schopnost udržet růst tržeb i zisků.
Zdroj: xStation5
