Tabákoví giganti spojují síly. Nová dohoda má zvýšit zisky a efektivitu 🚬

Společnosti Altria a Philip Morris International uzavřely vzájemné dohody o smluvní výrobě, které mají oběma firmám přinést vyšší efektivitu a ekonomické výhody. Pro Altrii je hlavním motivem možnost zvýšit objem dovozů a vývozů cigaret a lépe využívat americký daňový mechanismus známý jako double duty drawback.
Tento systém umožňuje americkým tabákovým společnostem, které vyvážejí své výrobky do zahraničí, získat zpět část federálních spotřebních daní zaplacených na produktech prodaných na domácím trhu. Pro Altrii tak může jít o zajímavý způsob, jak podpořit ziskovost bez nutnosti výrazně měnit svůj hlavní americký byznys.
Altria chce více využívat exportní model
Altria vyrábí cigarety Marlboro pro americký trh, ale mimo Spojené státy je sama neprodává. Firma proto v poslední době rozšiřuje spolupráci se zahraničními výrobci, aby mohla zvýšit objem dovozů a vývozů a tím lépe využívat daňové vratky.
Nová dohoda s Philip Morris International do této strategie zapadá. Altria uvedla, že spolupráce má zvýšit provozní efektivitu a vytvořit další ekonomické přínosy.
První dodávky v rámci nové dohody se očekávají v roce 2027. Ani jedna ze společností neočekává, že by partnerství mělo významný dopad na výsledky za rok 2026.
Philip Morris zůstává mimo americký cigaretový trh
Philip Morris International vyrábí a prodává Marlboro na trzích mimo USA. Společnost zároveň zdůraznila, že nová dohoda nijak nemění její současnou strategii a neplánuje vstup na americký trh s cigaretami.
To je důležité i z pohledu rozdělení značky Marlboro. Altria obsluhuje Spojené státy, zatímco Philip Morris International zajišťuje mezinárodní trhy.
Obě společnosti byly dříve součástí jednoho podniku. Philip Morris International vznikla oddělením zahraniční divize od Altrie v roce 2008.
Daňová úleva může podpořit zisky Altrie
Altria už v lednu uvedla, že očekává ve druhé polovině roku 2026 pozitivní dopad na zisk díky podobným partnerstvím s dalšími výrobci.
Mechanismus double duty drawback může být pro firmu zajímavý zejména v prostředí, kdy tradiční objemy cigaret v USA dlouhodobě klesají a společnosti hledají nové způsoby, jak chránit marže a zvyšovat cash flow.
Nové výrobní dohody tak nepředstavují jen provozní spolupráci, ale i součást širší strategie optimalizace daňové a výrobní struktury.
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