Telefónica získala od UEFA vysílací práva na evropské soutěže za 1,5 mld. EUR

- Telefónica získala předběžnou dohodu na práva UEFA pro čtyři sezony od roku 2027 v celkové hodnotě okolo 1,5 miliardy eur.
- Roční platba 366 milionů eur je přibližně o 14 procent vyšší než v předchozím cyklu.
- Fotbalový obsah je klíčovou součástí pay TV strategie Telefóniky ve Španělsku, část práv navíc dál prodává konkurentům, nyní bez regulovaných velkoobchodních cen.
Dražší balík práv na čtyři sezony od roku 2027
UEFA předběžně přidělila společnosti Telefónica vysílací práva na nejprestižnější evropské fotbalové soutěže v hodnotě zhruba 1,5 miliardy eur. Dohoda se týká čtyř sezon od roku 2027 a podle oznámení firmy zatím čeká na finální potvrzení ze strany evropské fotbalové asociace v nejbližších dnech.
Telefónica má za každou sezonu zaplatit přibližně 366 milionů eur, což představuje přibližně 14% nárůst oproti předchozímu cyklu.
Fotbal jako klíčový pilíř strategie ve Španělsku
Fotbal zůstává jedním z pilířů strategie Telefóniky na domácím španělském trhu. Prémiový sportovní obsah je klíčovým lákadlem v balíčcích placené televize, kterými se operátor snaží získat a udržet zákazníky s vyšší útratou.
Část práv operátor dále přeprodává konkurenčním hráčům, například společnosti Masorange. V minulých letech byly velkoobchodní ceny regulované, tato povinnost však byla v roce 2024 zrušena, což dává Telefónice větší volnost při nastavení obchodních podmínek.
