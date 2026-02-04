Texas Instruments kupuje Silicon Labs za 7,5 miliardy USD – rozšiřuje svou pozici v oblasti bezdrátových čipů

-
Texas Instruments koupí Silicon Labs za 7,5 miliardy USD, v největší akvizici za více než deset let.
-
Transakce posílí TI v oblasti bezdrátových čipů a IoT řešení.
-
Akcie Silicon Labs vyskočily o více než 50 %, TI očekává 450 mil. USD ročních synergií.
-
Dokončení se očekává v první polovině roku 2027, podmínkou je schválení regulátory a akcionáři.
-
Společnost Texas Instruments (TI) oznámila, že uzavřela dohodu o nákupu výrobce čipů Silicon Laboratories za 7,5 miliardy USD v hotovosti, což znamená 231 USD za akcii. Jedná se o největší akvizici TI od roku 2011, kdy koupila National Semiconductor.
Cíl: růst v oblasti internetu věcí (IoT)
Silicon Labs je známý vývojem bezdrátových čipů pro zařízení internetu věcí, chytrou domácnost, průmyslovou automatizaci i zdravotnická zařízení. TI touto akvizicí získává klíčové technologie, které doplňují její stávající analogové a embedded čipy.
Reakce trhu: akcie Silicon Labs +50 %
Po oznámení obchodu akcie Silicon Labs prudce vzrostly o více než 50 % v předobchodní fázi, zatímco akcie TI mírně klesly. Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2027, závisí však na schválení regulačních orgánů a akcionářů. Zdroj: xStation5
Finanční a provozní synergie
Texas Instruments očekává, že díky integraci Silicon Labs dosáhne ročních synergií ve výši 450 milionů USD během tří let. Tyto úspory mají vzniknout v oblasti výroby, vývoje a logistiky.
Silná pozice v klíčovém odvětví
Tato akvizice přichází ve chvíli, kdy poptávka po čipech pro připojená zařízení rychle roste. TI tímto krokem posiluje svou roli v oblasti bezdrátové konektivity a chytrých zařízení, což jí umožní lépe konkurovat firmám jako Qualcomm, NXP nebo Infineon.
