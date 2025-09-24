TotalEnergies získala od Francie kontrakt na největší offshore větrnou farmu

Společnost TotalEnergies ve středu oznámila, že získala kontrakt ve výši 4,5 miliardy eur (5,3 miliardy USD) od francouzské vlády na výstavbu největší pobřežní větrné farmy ve Francii. Projekt bude realizován v konsorciu s německou společností RWE a bude mít kapacitu 1,5 gigawattu.
Větrná farma bude umístěna u pobřeží Normandie a bude vyrábět přibližně 6 terawatthodin elektřiny ročně, což odpovídá spotřebě zhruba 1 milionu domácností. Výkupní cena byla stanovena na 66 eur za MWh, což je v souladu s evropskými tržními podmínkami pro obnovitelné zdroje energie.
Podle prohlášení TotalEnergies očekává firma finální investiční rozhodnutí na začátku roku 2029, přičemž výroba elektřiny má být zahájena v roce 2033. Projekt tak představuje klíčovou součást dlouhodobé strategie společnosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
Zajímavostí je, že tato koncese přichází překvapivě ve chvíli, kdy francouzská vláda čelí politické krizi – rozpadla se začátkem září kvůli neshodám ohledně rozpočtových škrtů. Tím se zablokovalo i schválení dlouho očekávaného energetického zákona, což zanechalo francouzský energetický sektor v nejistotě.
TotalEnergies dlouhodobě kritizovala domácí prostředí pro obnovitelné projekty, zejména kvůli pomalé administrativě ve srovnání s Velkou Británií a Německem. Nový kontrakt tak může znamenat obrat ve vztahu firmy k domácímu trhu a důležitý signál o posunu ve francouzské energetické politice.
Graf TTE.US (D1)
Akcie společnosti TotalEnergies se aktuálně obchodují na úrovni 61,53 USD, přičemž se pohybují v bočním pásmu mezi 60 a 63 USD. Cena se drží těsně nad SMA 100 (60,84 USD) a EMA 50 (61,44 USD), které se v posledních dnech přibližují a indikují možný breakout nebo pokračující konsolidaci. RSI se pohybuje kolem 50,2, tedy v neutrálním teritoriu, bez signálu překoupenosti či přeprodanosti.
Z pohledu trendu je cena v přechodové fázi, kdy po předchozím růstu nedošlo k dalšímu potvrzení býčího pohybu. Průraz nad rezistenci 63 USD by mohl znamenat pokračování růstu směrem k vyšším maximům kolem 64,80 až 66,00 USD. Naopak propad pod 60 USD by mohl otevřít prostor pro pokles k 58 USD.
Zdroj: xStation5
