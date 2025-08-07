Toyota čelí tvrdému zásahu americkými cly, snižuje odhad zisku o 16 %

Společnost Toyota Motor oznámila, že očekává dopad ve výši 1,4 bilionu jenů (cca 9,5 miliardy USD) v důsledku amerických cel na dovoz automobilů. Jedná se o nejvyšší odhad dopadu cel, který zatím jakákoliv automobilka zveřejnila, což podtrhuje rostoucí tlak na marže globálních výrobců.
V reakci na nepříznivé podmínky Toyota snížila svůj odhad provozního zisku na celý fiskální rok do března 2026 o 16 %, a to z původních 3,8 bilionu jenů na 3,2 bilionu jenů (cca 21,7 miliardy USD). Hlavní finanční ředitel Takanori Azuma přiznal, že vývoj na trhu je nyní velmi těžko předvídatelný, nicméně ujistil, že Toyota bude nadále vyrábět vozy pro americké zákazníky, i navzdory dopadům cel.
Z celkové předpokládané ztráty 1,4 bilionu jenů část připadá také na dodavatele, zejména ty americké, kteří dovážejí díly z Japonska, i když konkrétní podíl Toyota neuvedla.
Toyota vs. konkurence
Pro srovnání:
-
General Motors odhaduje dopad cel mezi 4 až 5 miliardami USD.
-
Ford počítá s dopadem kolem 3 miliard USD.
-
Stellantis (výrobce Jeepu) očekává 1,7 miliardy USD dodatečných nákladů.
Toyota v minulosti uvedla pouze částečný dopad 180 miliard jenů za duben a květen, který se týkal jen vozů, nikoliv celého dodavatelského řetězce.
Slabší výsledky v Severní Americe
Ve 1. čtvrtletí fiskálního roku dosáhla Toyota provozního zisku 1,17 bilionu jenů, což je pokles oproti 1,31 bilionu loni, ale výsledek byl lepší než očekávání analytiků (průměr 902 miliard jenů).
Severoamerická divize se však propadla do ztráty 63,6 miliardy jenů, zatímco ve stejném období loni vykázala zisk 100,7 miliardy. Dopad cel činil v regionu 450 miliard jenů. Toyota má v Severní Americe rozsáhlé výrobní operace (USA, Kanada, Mexiko, Japonsko), což ji činí zranitelnější vůči clům na exporty i přeshraniční přepravu dílů a vozidel.
Za první polovinu roku 2025 vyrobila Toyota 1,1 milionu vozů značek Toyota a Lexus v Severní Americe, z toho přes 700 000 v USA.
Možná úleva: obchodní dohoda
Nedávno uzavřená obchodní dohoda mezi Tokiem a Washingtonem přináší možný pozitivní výhled. Podle ní by cla na japonské vozy dovážené do USA mohla klesnout z 27,5 % na 15 %, ale časový rámec zavedení těchto změn zatím není znám.
Výroba v Japonsku a tržní reakce
Toyota rovněž oznámila záměr vybudovat nový výrobní závod v Japonsku, kde trh s automobily klesá kvůli stárnoucí populaci. Zahájení provozu se plánuje na začátek příští dekády, konkrétní modely určené k výrobě zatím nebyly určeny.
I přes silné prodeje hybridních vozů a rekordní globální produkci v první polovině roku zareagoval trh negativně – akcie Toyoty po zveřejnění výsledků klesly o 1,5 %.
Graf TM.US (D1)
Akcie společnosti Toyota zažily v posledních týdnech výrazné zotavení a aktuálně se obchodují na ceně 183,86 USD, čímž se dostaly nad důležité technické úrovně. Cena prorazila jak 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) na 178,83 USD, tak i 100denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 100) na 180,33 USD, což značí možnou změnu trendu z klesajícího na růstový.
RSI se nachází na hodnotě 55,2, což signalizuje mírné býčí momentum bez známek překoupenosti, a tedy prostor pro další růst. MACD ukazuje na pokračující pozitivní momentum – linie indikátoru je nad signální linií a histogram roste, což potvrzuje nákupní sílu na trhu.
Současný vývoj nasvědčuje, že trh vstoupil do fáze korekce předchozího poklesu. Klíčové bude, zda se cena udrží nad úrovní 180 USD, která nyní slouží jako silná technická podpora. V případě pokračujícího růstu by mohla být další rezistence v oblasti 187–190 USD, kde se nachází poslední swingová maxima.
Celkově lze aktuální nastavení hodnotit jako býčí s potenciálem k dalšímu růstu, zejména pokud se potvrdí zlepšující se fundamenty a geopolitická situace v oblasti obchodu.
Zdroj: xStation5
