Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout

CEO Heinekenu končí po 6 letech ve vedení kvůli slábnoucím prodejům.
Zisk a objemy prodeje klesají, hlavně v Evropě a Americe.
Akcie reagovaly poklesem až o 3,2 %.
Firma se zaměří na klíčové trhy a omezí investice do méně výnosných značek.
Generální ředitel společnosti Heineken, Dolf van den Brink, oznámil odchod z funkce k 31. květnu 2026. Reaguje tak na pokračující pokles prodejů piva, který se negativně odrazil i na hospodářských výsledcích pivovaru. Van den Brink strávil ve firmě přes 28 let, z toho šest let v čele. Po jeho odchodu začne Heineken hledat nástupce, přičemž sám bývalý CEO zůstane ve firmě jako poradce do roku 2027.
Akcie Heinekenu v reakci na oznámení ztrácely až 3,2 %, což je největší intradenní pokles od loňského července.
Heineken již v říjnu varoval před nižším než očekávaným ziskem, což odráží slábnoucí poptávku v Evropě a Americe. Firma očekává, že růst provozního zisku skončí na spodní hranici původního rozpětí 4–8 %. Navíc nově přiznala, že celkový objem prodaného piva mírně klesne, přestože dříve počítala se stabilním vývojem.
Na kapitalovém dni pivovar představil plán zaměřit růst pouze na 17 klíčových trhů, zatímco investice do méně výkonných značek omezí. Mezi značky Heinekenu patří například Tecate nebo Amstel.
Podle analytiků z Jefferies jde o logické načasování změny ve vedení, nikoliv o změnu strategie: „Tvrdá práce na strategii už byla odvedena, teď je čas na její důslednou realizaci.“
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie Heinekenu se aktuálně obchodují na úrovni 68,62 EUR, přičemž se pohybují mezi dvěma klouzavými průměry – SMA 100 na hodnotě 68,37 EUR a EMA 50 na 69,03 EUR. Tento úzký cenový kanál značí nejistotu investorů a absenci jasného směru v krátkodobém výhledu. RSI osciluje kolem 48,3, tedy v neutrálním pásmu, což naznačuje vyvážený poměr mezi nákupním a prodejním tlakem. Žádný extrém v přeprodanosti ani překoupenosti zatím nenastal. Z grafu je patrná dlouhodobá boční konsolidace, přičemž nyni trh reaguje na fundamentální nejistotu po oznámení odchodu CEO a slabých prodejních výhledech. Proražení nad úroveň EMA 50 (69 EUR) by mohlo otevřít cestu k úrovni 70,70 EUR, zatímco naopak pokles pod SMA 100 (68,37 EUR) by mohl vést k otestování hladiny kolem 66 EUR.
Zdroj: xStation5
