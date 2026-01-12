Graf dne – USDIDX (12.01.2026) 🏛️

Politická válka o Fed podrývá důvěryhodnost amerických institucí a dolar se stává její první obětí. Vyšetřování prokurátorů vůči Jeromeu Powellovi a hrozba obžaloby za údajně zavádějící výpověď ohledně nákladné rekonstrukce budov Fedu je ve skutečnosti pokusem o zastrašení centrální banky, čímž se narušuje důvěra v nezávislost americké měnové politiky. Powell sám otevřeně tvrdí, že jde pouze o záminku – ve hře je podle něj to, zda budou sazby určovány na základě dat, nebo politického tlaku prezidenta – což zní jako varovný signál pro investory.
Není divu, že kapitál proudí do bezpečných aktiv: zlato láme rekordy, švýcarský frank posiluje a dolar oslabuje po nedávném růstu. Pro devizový trh je to signál, že prémie za americkou institucionální stabilitu byla právě oslabena politikou zaměřenou proti šéfovi Fedu.
Tento fundamentální kontext dále zvyšuje tlak na dolar. Na jedné straně ekonomika stále vykazuje známky relativní síly – zaměstnanost mimo zemědělství se stabilizuje, nezaměstnanost mírně klesá a Sahmovo pravidlo již nenaznačuje recesi, takže Fed nemá akutní potřebu dále snižovat sazby. Na druhé straně se Bílý dům snaží obejít centrální banku: návrhy jako nákup MBS v hodnotě 200 miliard USD agenturami Fannie a Freddie nebo omezení poplatků z kreditních karet na 10 % jsou de facto formou kvazi-kvantitativního uvolňování (QE) a fiskálního a politického zásahu do oblastí, které tradičně spadají pod pravomoci Fedu.
Trh tak vidí kombinaci: tvrdší trajektorii sazeb, rostoucí inflační očekávání a stále „kreativnější“ předvolební politiku Donalda Trumpa – od agresivity vůči Powellovi a Lise Cookové až po snahu o vojenská a fiskální „vítězství“ před volbami.
V takovém prostředí dolar už není jednoznačným králem G10, protože investoři začínají zohledňovat nejen sazby a data, ale také riziko, že měnová politika se stane nástrojem politického řízení.
Na začátku týdne se dolarový index USDIDX propadl pod 100denní klouzavý průměr EMA (fialová křivka v grafu) a aktuálně testuje 50denní EMA (modrá křivka v grafu).
Dokud se index nevrátí nad páteční maxima, bude technicky na grafu převládat klesající trend.
RSI pro 14denní průměr se vrací k úrovni okolo 54 bodů.
Zdroj: xStation
