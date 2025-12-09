Stříbro se blíží k 60 USD za unci 📈

Stříbro (SILVER) dnes posiluje téměř o 2 % před zítřejším rozhodnutím Federálního rezervního systému. Trh očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů a stále více se připravuje na agresivnější posun politiky v roce 2026, kdy se má předsedou Fedu stát Kevin Hassett — pravděpodobně zavede rámec měnové politiky v souladu s názory Donalda Trumpa a jeho blízkých spolupracovníků, včetně Scotta Bessenta.
Ačkoliv futures na dolarový index (USDIDX) v posledních seancích mírně posiloval, stříbro zůstává pod silným růstovým tlakem. Po každé z předchozích dvou korekcí se poptávka rychle obnovila — nejprve po poklesu na 45 USD/unci a následně po návratu k 48 USD/unci. Trh nyní míří směrem k psychologicky důležité hranici 60 USD/unci, i přesto, že ETF fondy v poslední seanci snížily své držby o 4,76 mil. trojských uncí, což snížilo letošní čisté nákupy na 127,6 mil. uncí — největší denní pokles od 24. října. Pozitivní výhled od průmyslového giganta Heraeus zároveň podporuje celkový sentiment.
Klíčové body z výhledu společnosti Heraeus pro rok 2026
-
Zlato by podle odhadu mělo v roce 2026 dosáhnout 5 000 USD/unci, přičemž růst by měl pokračovat po konsolidaci, podporován nákupy centrálních bank, poklesem reálných úrokových sazeb a obavami z fiskální dominance USA.
-
Stříbro by se mělo obchodovat v rozmezí 43–62 USD/unci, avšak slábnoucí poptávka v sektorech fotovoltaiky, šperků a stříbrného zboží znamená, že kov bude závislý především na investičních tocích.
-
Nákupy centrálních bank zůstávají klíčovou oporou pro zlato a trend dedolarizace pokračuje. Mnohé centrální banky plánují zvýšit zlaté rezervy a snížit expozici vůči americkému dolaru.
-
Investiční poptávka zůstává silná: prodeje zlatých slitků a mincí dále rostou, a ETF držby vzrostly v roce 2025 o 18 %, i když jsou stále pod úrovní z roku 2020, což ponechává prostor pro další nákupy.
-
Fiskální dominance USA – vyšší vládní výdaje a politický tlak na nízké sazby – může udržet reálné sazby v záporu, což tradičně podporuje ceny zlata.
-
Potenciální recese v USA v roce 2026 představuje riziko pro PGMs (platinové kovy), zejména v souvislosti s oslabujícími ukazateli na trhu práce a reverzí výnosové křivky signalizující zhoršující se ekonomický výhled.
-
Poptávka po platině, palladiu a rhodiu může dále klesat s ústupem prodejů vozidel se spalovacími motory, zatímco ruthenium zůstává podporováno poptávkou z datových center.
-
Růst cen stříbra v roce 2025 byl tažen nízkou likviditou a silnými nákupy ze strany ETF a retailu, nikoli průmyslovou poptávkou, což naznačuje, že trh může potřebovat čas na stabilizaci.
-
Poptávka po stříbře v sektoru fotovoltaiky by měla v roce 2026 poprvé po letech klesnout, protože dochází k úsporám materiálu a instalace v Číně prudce zpomalují.
-
Vysoké ceny stále tlumí globální poptávku po stříbrných špercích a stříbrném zboží, zejména v Indii, která je největším trhem v těchto segmentech.
-
Recyklace stříbra by měla v roce 2026 vzrůst díky vyšším cenám, zatímco nabídka z dolů mírně poroste v souvislosti s navýšením těžby zlata, mědi a zinku.
-
Investiční toky zůstávají hlavním směrem vývoje cen stříbra – příliv kapitálu může cenu podpořit, ale zůstávají volatilní a vysoké prémiové ceny mincí mohou omezit aktivitu retailových investorů.
-
Heraeus zdůrazňuje, že stříbro zůstává „verzí zlata s vyšší volatilitou“ — pokud se zlato vrátí k růstu, stříbro pravděpodobně následuje s vyšší dynamikou.
SILVER (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Holubičí signály Fedu podporují optimismus na Wall Street 🗽US2000 na historickém maximu
Pšenice a kukuřice oslabují po zprávě USDA WASDE
Kakao od 25. listopadu posílilo o více než 25 %
BREAKING: Zásoby ropy v USA podle EIA nižší, než se očekávalo
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.