Trumpova 30% cla na EU: Vyjednávací taktika, nebo vážná hrozba?

Význam pro export Evropské unie

Oznámení administrativy Donalda Trumpa o zavedení 30% cel na dovoz z Evropské unie s účinností od 1. srpna představuje vážnou hrozbu pro celkový export EU. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem EU v oblasti zboží, přičemž tvoří přibližně jednu pětinu veškerého vývozu mimo blok. V roce 2024 EU vyvezla do USA zboží v hodnotě 531,6 miliardy eur, což představuje téměř 3 % celkového HDP EU. Ačkoli se tento podíl může zdát relativně malý, má zásadní vliv na změny HDP.

Zvýšení celní sazby ze současných 10 % na 30 % by vedlo k prudkému růstu cen evropských výrobků, což by mohlo způsobit výrazný pokles dovozu. Nejzranitelnějšími sektory jsou farmaceutika (více než 20 % z celkového exportu EU do USA), automobily (cca 10 %), průmyslové stroje (více než 6 %), elektrická zařízení (6,0 %) a specializované stroje (5,0 %).





Graf ukazuje význam mezinárodního obchodu s partnery a USA. Eurozóna má největší podíl na dovozu do USA, jen o málo menší než celá EU, která navíc zahrnuje země jako Polsko, Česká republika a Skandinávie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Dopad na HDP Evropské unie

Ekonomické analýzy ukazují, že dopad na HDP EU bude významný, ale omezený. Podle odhadů Bloomberg Economics současná 10% cla snižují HDP eurozóny přibližně o 0,3 %, přičemž zavedení 30% cel by mohlo tento dopad zdvojnásobit. Ekonomové Goldman Sachs odhadují, že pokud by byla 30% cla zachována po delší dobu, mohl by HDP eurozóny do konce roku 2026 kumulativně klesnout až o 1,2 %.

Podobné prognózy uvádějí i další výzkumné instituce. Think-tank Bruegel odhaduje pokles HDP EU o 0,3 % v případě scénáře bez dohody, zatímco Evropský parlament uvádí možný pokles v rozmezí 0,2–0,8 % v závislosti na zavedení odvetných opatření. Je třeba poznamenat, že dopad vysokých cel na HDP je stále nižší než u předchozích krizí, jako byla pandemie COVID-19 nebo nedávná energetická krize. Tento dopad však může být teoreticky dlouhodobý.





Ekonomika Evropské unie pocítí dopady Trumpových cel, nicméně ve srovnání s předchozími krizemi je aktuální dopad zatím omezený. Přesto by nová 30% cla mohla zdvojnásobit stávající dopad na HDP. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Nejzranitelnější ekonomiky

Německo, jako největší ekonomika EU, je vůči americkým clům obzvlášť citlivé. USA absorbují 10 % německého exportu (157,9 miliardy USD v roce 2023), což odpovídá 3,7 % německého HDP. Klíčový automobilový sektor vyváží 13 % své produkce do USA. Exporty automobilů z Německa do USA se již snížily o 13 % v dubnu a o 25 % v květnu 2025. Je však důležité poznamenat, že na dovoz aut do USA již nyní platí 25% clo, což znamená, že průměrná celní sazba na zboží z EU je vyšší než obecně uváděných 10 %.





Čistý export z EU do USA v posledních letech. Jak je patrné, největší podíl tvoří stroje a vozidla, následované chemií a farmaceutikem. EU je naopak čistým dovozcem surovin z USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Také Irsko je výrazně ohroženo – více než 53,7 % jeho vývozu směřuje do USA. Zvláště ohrožen je farmaceutický sektor, který tvoří 55 % irského exportu, přičemž vývoz do USA odpovídá 18 % irského HDP. Prozatím se na farmaceutické výrobky vztahují nižší celní sazby, nicméně Trump pohrozil uvalením 200% cel na farmaceutika během 12–24 měsíců.





Ještě předtím, než začala platit vzájemná cla, bylo patrné zřetelné zvýšení dovozu z EU do USA. Nyní se nabízí otázka, zda se dočkáme další vlny poptávky po evropských produktech před 1. srpnem. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Je to vyjednávací taktika?

Reakce finančních trhů naznačuje, že investoři vnímají oznámená 30% cla především jako vyjednávací strategii Donalda Trumpa. Euro po otevření oslabilo pouze mírně, ačkoli měnový pár EURUSD klesá už od začátku července. Analytici z Oxford Economics označují Trumpovy poslední kroky za „cla pro efekt“ („tariff theatrics“).

Trumpova slova v dopise adresovaném EU tuto interpretaci potvrzují:

„Pokud otevřete své dosud uzavřené trhy pro USA a odstraníte své clo a necelní překážky, zvážíme úpravu sazeb.“

Je třeba připomenout, že Trumpova administrativa svůj postoj k celům mění opakovaně — v květnu hrozila 50% sazbou, v dubnu šlo o reciprocitu ve výši 20 %. Ještě nedávno se diskutovalo o zachování široké 10% sazby.

Evropská unie se vyhýbá eskalaci

Evropská unie nadále usiluje o deeskalaci sporu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila prodloužení pozastavení odvetných opatření do 1. srpna, aby se vytvořil prostor pro další jednání.

„Vždy jsme jasně deklarovali, že dáváme přednost dohodnutému řešení,“ uvedla von der Leyen.

Přesto se EU připravuje i na variantu zavedení odvetných opatření. Brusel má připravený seznam amerického zboží v hodnotě přibližně 21 miliard eur a zároveň připravuje druhou vlnu opatření v hodnotě 72 miliard eur.

Kromě toho zvažuje aktivaci tzv. Nástroje proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument, ACI) — nejúčinnějšího obchodního nástroje v arzenálu EU. Tento mechanismus, označovaný neoficiálně jako „obchodní bazuka“ nebo „EU bazuka,“ umožňuje zavést cla a obchodní omezení, omezit přístup na veřejné zakázky v EU (jejichž roční objem přesahuje 2 biliony USD), omezit obchod se službami a zavést vývozní kontroly.

Diversifikace obchodních partnerů

V reakci na obchodní nejistotu ze strany USA urychluje EU diverzifikaci svých mezinárodních vztahů. Ursula von der Leyen oznámila uzavření dohody o Komplexním hospodářském partnerství (CEPA) s Indonésií a pokračuje v jednáních s Indií, která by měla být dokončena do konce roku.

EU také posiluje spolupráci s dalšími zeměmi zasaženými americkými cly, včetně Kanady a Japonska, což by mohlo vést k koordinovaným krokům proti americké obchodní politice.

Shrnutí

Oznámená 30% cla představují vážnou hrozbu pro vývoz a hospodářský růst EU, ale současné reakce trhu ukazují, že je investoři vnímají především jako nástroj vyjednávacího tlaku. Potenciální dopad na HDP EU (0,3–1,2 % v závislosti na scénáři) je významný, nikoli však likvidační. EU volí tzv. dvojí přístup — pokračuje v jednáních, ale zároveň se připravuje na odvetná opatření a rozšiřuje síť obchodních partnerů. Nejzranitelnější jsou Německo (kvůli automobilovému průmyslu) a Irsko (kvůli závislosti na farmaceutickém exportu). Čas se krátí — do konce července zbývají dva týdny. A jak připomínají mnozí účastníci trhu: i podepsaná dohoda s USA nic negarantuje. Vzpomeňme na Kanadu a Mexiko, které s USA podepsaly USMCA, a přesto čelí vyšším clům a neustálým hrozbám dalších.





Měnový pár EURUSD otevřel týden poklesem, ale aktuálně se vrací zpět k pátečním zavíracím hodnotám. Samotná volatilita naznačuje, že investoři v tuto chvíli nevnímají situaci jako skutečnou hrozbu. Zdá se, že alespoň prozatím je tento pár ohrožen spíše jinými faktory — například změnami v měnové politice nebo potenciálním útokem na Fed, který by mohl nastat prakticky kdykoli. Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: