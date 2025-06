Trumpova společnost podala žádost o spuštění ETF na Bitcoin a Ethereum zároveň 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) oficiálně vstoupila na trh kryptoměnových ETF – 16. června 2025 podala žádost u americké Komise pro cenné papíry (SEC) o spuštění nového duálního ETF fondu zaměřeného na Bitcoin a Ethereum s názvem Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker: B.T.).

Fond je sponzorován společností Yorkville America Digital a výhradním správcem i poskytovatelem likvidity bude Crypto.com. ETF má investorům nabídnout expozici vůči Bitcoinu (alokace 75 %) a Ethereu (25 %) v rámci jednoho regulovaného nástroje. Po schválení regulátorem by měl být obchodován na NYSE Arca.

Jedná se o první pokus o spuštění spotového duálního ETF fondem napojeným na politickou sféru.

Podání přichází spolu s dalšími iniciativami Trump Media – včetně získání 2,3–2,4 miliardy USD od institucionálních investorů na nákup Bitcoinu a expanzi společnosti. ETF je součástí širší strategie budování finančních služeb pod značkou Truth.Fi a integrace kryptoměn do firemního ekosystému.

Ačkoli fond zatím čeká na schválení SEC, jeho uvedení na trh by mohlo dále legitimizovat investování do kryptoměn v rámci tradičního finančního systému a nabídnout retailovým investorům diverzifikovaný produkt pod jedním tickerem.

Bitcoin dnes roste o 1,20 % na 106 800 USD. Institucionální zájem o kryptotrh dál akceleruje – společnost Strategy zároveň oznámila nákup dalších 10 000 BTC v hodnotě přes 1 miliardu USD.

Zdroj: xStation 5

