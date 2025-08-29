Týdenní přehled na trhu se zemním plynem – růst cen i exportů, spotřeba klesá

Ceny zemního plynu ve Spojených státech během uplynulého týdne mírně vzrostly. Spotová cena na uzlu Henry Hub se zvýšila o 7 centů na 2,88 USD/MMBtu, zatímco zářijový futures kontrakt NYMEX uzavřel na 2,867 USD/MMBtu (+12 centů). Říjnový kontrakt vzrostl na 2,886 USD/MMBtu a 12měsíční průměrný strip kontraktů (říjen 2025 až září 2026) přidal 3 centy na 3,622 USD/MMBtu.
Naopak většina regionálních spotových cen zaznamenala pokles, zejména v severovýchodních USA, kde například cena v Algonquin Citygate (oblast Bostonu) klesla o 71 centů na 1,50 USD/MMBtu. V New Yorku (Transco Zone 6 NY) cena klesla o 64 centů na 1,39 USD/MMBtu. Pokles byl způsoben ochlazením počasí a nižší poptávkou po elektřině – spotřeba plynu v elektrárnách v regionu klesla o 17 %.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Spotřeba a poptávka
Celková spotřeba zemního plynu v USA klesla o 5,8 %, zejména kvůli nižší poptávce po výrobě elektřiny. Tento segment zaznamenal pokles o 4,7 miliardy kubických stop denně (Bcf/d), tedy o 10,4 %. Spotřeba v průmyslu vzrostla o 0,3 Bcf/d a spotřeba v rezidenčním a komerčním sektoru stagnovala. Exporty plynu do Mexika klesly o 1,3 %.
Zdroj: EIA
Těžba a nabídka
Produkce v USA zůstává rekordní. Suchá těžba plynu ve Spojených státech dosáhla 107,8 Bcf/d, což je nejvyšší týdenní průměr v historii. Celková nabídka zůstala na úrovni předchozího týdne (112,7 Bcf/d). Import z Kanady klesl o 5,3 %.
Zdroj: EIA
LNG export
Export zkapalněného zemního plynu (LNG) výrazně rostl. Denní dodávky do LNG terminálů dosáhly 16,4 Bcf/d, což je o 0,9 Bcf/d více než minulý týden. Nejvíce rostly dodávky v jižní Louisianě (+7,6 %) a v jižním Texasu (+5,3 %). Z USA odplulo 28 LNG tankerů s kapacitou 106 Bcf, nejvíce z terminálů Sabine Pass, Corpus Christi, Freeport a Plaquemines.
Mezinárodní trh
Na světových trzích ceny LNG rovněž vzrostly. Východní Asie dosáhla průměrné ceny 11,47 USD/MMBtu (+0,12 USD), zatímco v Evropě (TTF) cena vzrostla na 11,37 USD/MMBtu (+0,60 USD). Přesto zůstávají ceny meziročně nižší.
Zásoby a skladování
Do zásobníků bylo během týdne končícího 22. srpna injikováno 18 Bcf, což je méně než pětiletý průměr (38 Bcf) i než loni ve stejném týdnu (35 Bcf). Celkové zásoby činí 3 217 Bcf, tedy o 5 % více než pětiletý průměr, ale o 3 % méně než loni. Injekční sezóna probíhá rychlejším tempem než obvykle – v průměru o 18 % vyšším tempem než pětiletý průměr.
Zdroj: EIA
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se pohybuje kolem úrovně 2,97 USD/MMBtu, přičemž testuje klíčovou rezistenční zónu mezi 2,979–3,001 USD/MMBtu, která je zvýrazněna fialovým pásmem. Tato oblast představuje silnou technickou překážku, kde trh již několikrát selhal v průrazu.
Z pohledu klouzavých průměrů je nastavení býčí – cena se nachází nad EMA 50 (2,923 USD) i nad SMA 100 (2,855 USD), což naznačuje rostoucí trend. Momentum osciluje kolem hladiny 100, což značí neutrální, ale stále pozitivní hybnost. CCI se stáhlo výrazně dolů k hodnotě -90,9, což indikuje možné krátkodobé přeprodaní.
Zvýšené objemy obchodů v posledních svíčkách naznačují, že se trh pokouší rozhodnout o směru. Pokud se ceně podaří stabilně prorazit nad 3,001 USD, může následovat další růst směrem k novým lokálním maximům. Naopak neúspěšný průraz a odraz od rezistence může vyústit v pokles zpět k podpoře kolem 2,92–2,90 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.