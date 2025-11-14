Týdenní přehled trhu s zemním plynem: Ceny rostou napříč regiony, spotřeba v USA prudce stoupla

- Severovýchod USA zaznamenal prudký růst spotřeby i cen, v důsledku ochlazení a omezených kapacit.
-
Vývoz LNG z USA zůstává silný, s 34 tankery za poslední týden.
-
Vrtná aktivita na plyn opět ožívá, což může ovlivnit nabídku do dalších měsíců.
- Severovýchod USA zaznamenal prudký růst spotřeby i cen, v důsledku ochlazení a omezených kapacit.
-
Vývoz LNG z USA zůstává silný, s 34 tankery za poslední týden.
-
Vrtná aktivita na plyn opět ožívá, což může ovlivnit nabídku do dalších měsíců.
Ceny zemního plynu ve Spojených státech během uplynulého týdne (od 5. do 12. listopadu) výrazně posílily, a to jak na spotovém trhu, tak na burze s futures kontrakty. Spotové ceny se zvedly ve většině klíčových uzlů, přičemž růst táhlo zejména chladnější počasí na severovýchodě USA.
Vývoj cen na Henry Hub a futures trh
- Spotová cena na Henry Hub, hlavním referenčním bodě pro americký zemní plyn, vzrostla o 9 centů na $3,60/MMBtu. Ještě výraznější nárůst zaznamenaly futures kontrakty – prosincový kontrakt pro rok 2025 na NYMEX přidal 30 centů a dosáhl ceny $4,533/MMBtu. V meziročním srovnání je to prudký nárůst z úrovně $2,983/MMBtu (prosinec 2024).
- Průměrná cena tzv. 12měsíčního pruhu (kontrakty od prosince 2025 do listopadu 2026) se zvýšila o 15 centů na $4,199/MMBtu, což odráží rostoucí očekávání vyšší poptávky a potenciální napětí na straně nabídky v příštím roce.
Regionální vývoj: Severovýchod prudce zdražil
- Ceny vzrostly na většině hlavních amerických uzlů. Výkyvy se pohybovaly od poklesu o 7 centů (Tennessee Zone 4 Marcellus) až po výrazný nárůst o $2,07/MMBtu na Waha Hubu v Texasu.
- Největší tlak na růst byl patrný v severovýchodních státech USA, zejména v oblasti Bostonu. Uzel Algonquin Citygate posílil o 59 centů na $4,18/MMBtu, přičemž během týdne dosáhl vrcholu až na $6,56/MMBtu, v reakci na pokles teplot a zvýšenou poptávku po vytápění.
- Průměrná teplota v oblasti Bostonu byla 7 °C, což je výrazný pokles teploty oproti předchozímu týdnu. Celkově zaznamenal severovýchod USA nárůst spotřeby plynu o 23 %, ta dosáhla 2,3 miliardy kubických stop za den, převážně kvůli vyšší poptávce v domácnostech a komerčním sektoru.
Zahraniční trhy: Rozdílný vývoj v Asii a Evropě
- Na globálních trzích byl vývoj smíšený. Průměrná týdenní cena LNG pro dodávky do východní Asie vzrostla o 1 cent na $11,14/MMBtu, zatímco evropská cena (TTF v Nizozemsku) klesla o 12 centů na $10,58/MMBtu. Meziročně jsou však ceny výrazně nižší – loni touto dobou dosahovaly přes $13,50/MMBtu.
Vývoz LNG a aktivita na trzích
- Z amerických přístavů vyplulo 34 LNG tankerů s kapacitou 129 Bcf. Nejvíce plavidel odplulo z terminálů Sabine Pass (9) a Plaquemines (6), následované Corpus Christi a Freeportem (po 5 lodích).
Vrtná aktivita: Mírné oživení v těžbě plynu
- Počet vrtů na zemní plyn se zvýšil o 3 vrty na 128, což je důležitý signál oživení v oblasti těžby. Růst táhne zejména Haynesville, který od začátku roku přidal už 10 vrtů. Celkový počet aktivních vrtů (včetně ropných a ostatních) činí 548, což je o 37 méně než před rokem.
Graf NATGAS (H1)
Na grafu zemního plynu můžeme sledovat krátkodobé oslabení po předchozím růstovém impulsu. Cena aktuálně testuje úroveň 4,497 USD, která je těsně nad hladinou 78,6 % Fibonacciho retracementu (4,464 USD), což je klíčová technická podpora. EMA 50 (4,540 USD) byla prolomena směrem dolů, což značí ochlazení krátkodobého býčího momenta. CCI se propadl na -134, což signalizuje přeprodanost a možnost krátkodobého odrazu vzhůru. Momentum se však stále drží nad neutrální hladinou (97,25), což značí, že trh zatím neztratil dynamiku úplně.
Z objemových dat je patrné, že při posledních poklesech nebyl zaznamenán výrazný nárůst objemů, což může naznačovat dočasnou korekci a nikoliv obrácení trendu. Klíčová zůstává hladina 4,464 USD, jejíž prolomení by mohlo otevřít cestu k další významné podpoře u 4,091 USD (61,8 % Fibonacciho retracementu).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)
Sója na 15měsíčním maximu díky zprávě USDA a optimismu ohledně obchodu mezi USA a Čínou 📈
Quantum Computing po výsledcích: Kvantový průlom?
Krypto novinky: Bitcoin se snaží zastavit výprodej 📌 ETF fondy vyvíjejí tlak na kryptoměny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.