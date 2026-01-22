Ubisoft padá o téměř 30 % po oznámení reorganizace a zrušení šesti her

-
Ubisoft zrušil šest her a zahájil vnitřní restrukturalizaci.
-
Akcie spadly o téměř 30 %, nejvíce na pařížském indexu SBF 120.
-
Trh vnímá krok jako signál hlubších problémů a strategického tápání.
-
Společnost se snaží o restart, ale bude čelit tlaku investorů i konkurence.
-
Akcie francouzského vývojáře videoher Ubisoft se dnes prudce propadly téměř o 30 %, když společnost oznámila rozsáhlou restrukturalizaci a zrušení šesti připravovaných titulů. Obchodování s akciemi bylo kvůli těmto zprávám zpožděno, ale po obnovení vedly ztráty na pařížském indexu SBF 120, kde se staly nejslabší složkou dne.
Co Ubisoft oznámil:
-
Šest herních projektů bylo zrušeno, a to navzdory tomu, že některé z nich byly již v pokročilé fázi vývoje.
-
Společnost zahájila vnitřní reorganizaci, která má zjednodušit strukturu řízení a snížit náklady.
-
Detaily ohledně propuštění zaměstnanců nebo dalších finančních dopadů zatím nebyly zveřejněny, ale trh zareagoval okamžitě negativně.
Ubisoft se již delší dobu potýká s problémy:
-
Opakované odklady vydání her (např. „Skull and Bones“).
-
Klesající zisky a slabší komerční výkon některých nových titulů.
-
Růst konkurence na trhu, kde dominují společnosti jako Activision Blizzard, EA či Sony.
Reakce trhu
Téměř 30% propad představuje největší jednodenní pokles akcií Ubisoftu za poslední roky. Investoři zřejmě ztratili důvěru v krátkodobé zotavení společnosti a obávají se, že rušení projektů znamená nedostatek jasné strategické vize. Reorganizace sice může přinést úspory, ale zároveň ukazuje na vnitřní nestabilitu firmy.
Graf UBI.FR (D1)
Cena akcií společnosti Ubisoft se aktuálně nachází na úrovni 4,726 EUR, což znamená jednodenní pokles o téměř 30 %. Cena prudce prolomila směrem dolů nejen krátkodobé, ale i střednědobé technické úrovně – EMA 50 (6,65 EUR) i SMA 100 (7,65 EUR) – a výrazně se vzdálila od obou průměrů, čímž potvrdila pokračující sestupný trend. RSI dosáhl hodnoty 32,5, což značí silný prodejní tlak, avšak ještě nedosáhl zóny přeprodanosti (<30), což může znamenat prostor pro další pokles.
Zdroj: xStation5
