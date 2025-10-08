UBS zvyšuje cílovou cenu akcií Micron. Akcie rostou!

- UBS zvýšila cílovou cenu akcií Micron na 225 USD.
Pozitivní zprávy ohledně společnosti Micron přicházejí téměř nepřetržitě. UBS právě zvýšila cílovou cenu akcií z 195 na 225 USD a zároveň potvrdila své doporučení „Buy“. Jde o další signál rostoucího optimismu kolem výrobce paměťových čipů, což je převážně dáno dynamickým růstem poptávky po HBM (High Bandwidth Memory), klíčové komponentě pro rozvoj umělé inteligence a pokročilých výpočetních systémů.
UBS revidovala své výhledy a nyní očekává, že globální poptávka po HBM dosáhne v roce 2025 objemu 17,1 miliardy GB a v roce 2026 vzroste na 27,2 miliardy GB, což je více než v předchozích odhadech. Jedním z klíčových zákazníků má být NVIDIA, což dále posiluje vyhlídky na růst tržeb Micronu. UBS však upozorňuje na omezenou výrobní kapacitu – plného výkonu nové továrny v Idahu bude dosaženo až v druhé polovině roku 2027, což může omezit tempo expanze. Přesto zůstává nálada na trhu pozitivní.
Akcie Micron dnes přidávají 5 % a od ledna si již připsaly přes 120 %. Nová valuace od UBS může fungovat jako další katalyzátor, ale vzhledem k tak dynamickému růstu je na místě opatrnost a pečlivé sledování, zda firma dokáže současné tempo udržet.
