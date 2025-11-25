SanDisk (SNDK.US) byl zařazen do indexu S&P 500, ale tato zpráva nepřinesla krátkodobou podporu akciím společnosti, protože investoři tento krok očekávali již několik týdnů. SanDisk je technologická firma specializující se na datová úložiště, včetně flash pamětí, SSD disků a výkonných řešení pro ukládání dat, která se využívají v oblasti spotřební elektroniky, cloudové infrastruktury, podnikových serverech a stále častěji i v datových centrech využívajících AI. Po oddělení od společnosti Western Digital se SanDisk profiluje jako čistý hráč v oblasti paměťových a úložných řešení – s výrazným napojením na boom AI infrastruktury.
- SanDisk vstoupí do indexu S&P 500 tento pátek, nahradí společnost Interpublic Group, kterou kupuje Omnicom.
- Od oddělení od Western Digital v únoru akcie SanDisk vzrostly o více než 500 %, čímž se staly jedním z nejvýraznějších titulů roku 2025.
- Poptávka po paměťových řešeních v AI infrastruktuře je klíčovým motorem růstu SanDisku – modely využívající umělou inteligenci vyžadují velké množství rychlého úložiště.
- Zařazení do S&P 500 obvykle zvyšuje zájem institucionálních fondů, které sledují tento benchmark, a zvyšuje analytické pokrytí i mediální pozornost.
- SanDisk nyní dosahuje tržní hodnoty přes 33 miliard USD, což je více než u řady dlouholetých členů indexu.
- Firma zároveň přechází z indexu S&P 600 pro malé firmy, kde ji nahradí společnost PTC Therapeutics.
- Nedávný výprodej v technologickém sektoru přinesl krátkodobý tlak na cenu akcií – SanDisk dnes dopoledne klesl o 3 % po včerejším růstu o 13 % – nicméně dlouhodobý trend zůstává velmi silný.
- Nedávné příklady jako Solstice Advance Materials a Qnity ukazují, že firemní odštěpení jsou čím dál častěji cestou k rychlému vstupu do indexu S&P 500.
Zařazení do indexu S&P 500 zvyšuje poptávku po akcii, přináší větší institucionální zájem a potvrzuje velikost, ziskovost a význam firmy v širším kontextu trhu. Rychlý vzestup SanDisku – od únorového oddělení až po členství v indexu s tržní kapitalizací 33 mld. USD – ukazuje, jak boom AI přetváří vítěze napříč polovodičovým a úložným segmentem.
Zdroj: xStation5
