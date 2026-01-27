UnitedHealth očekává v roce 2026 vyšší zisk navzdory slabším tržbám a regulačním tlakům

-
UnitedHealth očekává v roce 2026 vyšší zisk na akcii (EPS) nad 17,75 USD, ale celkové tržby by měly meziročně klesnout pod 439 miliard USD.
Návrh regulačního úřadu CMS na minimální zvýšení plateb v programu Medicare Advantage (pouze o 0,09 %) vyvolal negativní reakci trhu.
Akcie společnosti klesly až o 19 % kvůli slabému výhledu tržeb a rostoucím nákladům na zdravotní péči.
Společnost UnitedHealth Group zveřejnila svůj výhled na rok 2026 a překvapila investory mírným navýšením očekávaného zisku. Upravený zisk na akcii by měl podle odhadů překonat hodnotu 17,75 USD, čímž mírně převyšuje konsenzus analytiků. Tato zpráva přichází v době, kdy zdravotnický sektor čelí rostoucím regulačním nejistotám a tlakům na náklady.
Na druhé straně UnitedHealth očekává pokles celkových ročních tržeb pod úroveň 439 miliard USD, což by znamenalo zhruba 2% meziroční pokles oproti roku 2025. Tento výhled je zároveň pod analytickým očekáváním přibližně 454 miliard USD.
Návrh na minimální zvýšení plateb v Medicare Advantage
Za slabším výhledem tržeb stojí mimo jiné návrh amerického Centra pro služby Medicare a Medicaid (CMS), který počítá s téměř nulovým navýšením plateb pro program Medicare Advantage – konkrétně o 0,09 % v roce 2027. To výrazně zaostává za očekáváním trhu, který počítal s růstem mezi 4–6 %.
Akcie prudce oslabily napříč celým odvětvím
V reakci na tyto zprávy klesly akcie UnitedHealth až o 19 %, přičemž negativní sentiment se přenesl i na další zdravotní pojišťovny, jako jsou Humana nebo CVS Health, jejichž akcie rovněž ztratily dvouciferné hodnoty. Zdroj: xStation5
Zdravotní náklady nadále rostou
UnitedHealth dále oznámila nárůst tzv. „medical care ratio“ na 88,9 % v roce 2025, což odráží vyšší využití zdravotních služeb, například v oblasti duševního zdraví nebo domácí péče. Pro rok 2026 očekává mírné zlepšení na 88,8 % díky efektivnějšímu řízení nákladů a úpravě cenové politiky.
