US CPI výhled: Udrží se v prosinci dezinflační trend? 🔎

- Hlavní CPI: +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (beze změny oproti listopadu)
- Jádrový CPI (bez potravin a energií): +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (růst z 2,6 % v listopadu)
- Prosincová zpráva tak může vytvářet dojem návratu cenových tlaků, a to kvůli zkreslení listopadových dat.
- Hlavní CPI: +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (beze změny oproti listopadu)
- Jádrový CPI (bez potravin a energií): +0,3 % m/m, +2,7 % r/r (růst z 2,6 % v listopadu)
- Prosincová zpráva tak může vytvářet dojem návratu cenových tlaků, a to kvůli zkreslení listopadových dat.
Dnes ve 14:30 obdržíme prosincová data o inflaci CPI v USA. Jedná se o nejdůležitější report týdne a společně s NFP o klíčový údaj z pohledu měnové politiky Fedu.
Inflace v USA pravděpodobně na konci roku 2025 mírně vzrostla. Tržní konsenzus očekává prosincový CPI na úrovni +0,3 % m/m jak pro hlavní, tak pro jádrovou inflaci. V meziročním srovnání se očekává hlavní CPI na 2,7 %, zatímco jádrový CPI by měl vzrůst z 2,6 % v listopadu na 2,7 %.
Tento mírný nárůst je připisován především normalizaci po neobvykle slabém listopadovém výsledku, nikoli návratu trvalejších inflačních tlaků.
Listopadová čísla CPI byla zkreslena odstávkou vlády USA, která zpozdila sběr cenových dat a donutila Bureau of Labor Statistics (BLS) použít odhadované hodnoty, zejména v oblasti nájemného. Podle Bloomberg Economics to mohlo podhodnotit inflaci o cca 20 bazických bodů. Prosincová zpráva tak může vytvářet dojem návratu cenových tlaků, jak se tyto jednorázové efekty vytrácejí.
Některé banky však upozorňují na možnost setrvačných zkreslení, a proto očekávají, že první „čistá“ inflační data přijdou až v únoru.
Trh nyní oceňuje přibližně 95% pravděpodobnost, že Fed na příštím zasedání ponechá sazby beze změny. Tvůrci politiky budou sledovat dopad cel na ceny, ale většina výhledů počítá s tím, že inflace bude v roce 2026 postupně klesat. Dezinflační tlaky v oblasti bydlení a slabší růst mezd by měly převážit nad vlivem cel.
Zajímavostí je, že tržní ocenění lednového rozhodnutí Fedu se den ode dne posouvá směrem k jestřábímu scénáři. Tento posun může vysvětlovat nedávné posílení amerického dolaru.
Zdroj: CME FedWatch Tool
EURUSD (D1)
Dolar zůstává před zveřejněním CPI relativně klidný. EURUSD se obchoduje mírně níže, -0,02 %. Na vývoj páru má vliv také zvýšená geopolitická nejistota a aktuální dění kolem americké centrální banky, což může zmírnit reakci trhu na inflační data.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
📉 EURUSD ztrácí 0,3 %
🚨 Ropa klesá o 3 % – největší pokles od října 📉 Odloží USA útok na Írán?
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.