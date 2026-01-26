US Open: Big Tech, Fed a politika v akci. Před trhy je zkouškový týden!

Nadcházející týden na finančních trzích slibuje mimořádně nabitý program. Investoři po celém světě se připravují na sérii událostí, které mohou určit směr akciových trhů pro nadcházející měsíce. V centru pozornosti budou technologičtí giganti ze skupiny Magnificent 7, jejichž kvartální výsledky mohou rozhodnout o osudu rally poháněné boomem umělé inteligence.
Zároveň se veškerá pozornost soustředí na zasedání Federálního rezervního systému (Fed). Jerome Powell a jeho tým rozhodnou o sazbách, přičemž tisková konference ve čtvrtek večer může nastavit tón pro celý týden. Ačkoliv trh očekává, že sazby zůstanou beze změny, jakékoli komentáře Powella k inflaci nebo budoucímu snižování sazeb mohou výrazně zahýbat výnosy dluhopisů, dolarem i akciovým trhem.
Do situace navíc vstupuje i politický faktor. Prezident Donald Trump by mohl tento týden oznámit svého preferovaného kandidáta na nástupce Powella, čímž by dále vyostřil atmosféru. Mezi zvažovanými jmény jsou Rick Rieder a Kevin Warsh. Jakékoli náznaky v tomto směru mohou zvýšit nejistotu a rozproudit debatu o nezávislosti Fedu a budoucím směru měnové politiky.
Tento týden tak spojuje dva zásadní světy: výsledky největších technologických firem a rozhodnutí s největším dopadem na měnovou politiku. Pozitivní překvapení od technologických gigantů v kombinaci s jestřábím signálem od Fedu může posílit optimismus na trzích, zatímco případná zklamání nebo politická nejistota mohou spustit prudkou volatilitu. Pro investory budou následující dny skutečnou zkouškou nervů a probíhající události mohou nastavit tón začátku roku.
Futures na US500 (S&P 500) během dnešní seance rostou, taženy především optimismem před výsledky skupiny Magnificent 7. Exponenciální klouzavé průměry zároveň formují klasický býčí pattern, což dále podporuje pozitivní náladu na trzích.
CoreWeave (CRWV.US) oznámila, že Nvidia investuje 2 miliardy USD na urychlení vývoje AI infrastruktury. S podporou Nvidie plánuje CoreWeave do roku 2030 vybudovat více než 5 GW výpočetní kapacity ve svých datových centrech.
USA Rare Earth (USAR.US) potvrdila, že americká vláda získá majetkový podíl ve společnosti a poskytne financování ve výši přibližně 1,6 miliardy USD v rámci podpůrného programu pro kritické kovy vzácných zemin. Výměnou za to vláda obdrží akcie a opce, čímž získá významný podíl. Akcie USA Rare Earth po oznámení prudce vzrostly.
Akcie Revolution Medicines (RVMD.US) klesly zhruba o 20 % poté, co se objevily zprávy, že Merck (MRK) již nejedná o akvizici společnosti.
Akcie AppLovin (APP.US) vzrostly o 5 % po udělení doporučení „Buy“, což odráží rostoucí optimismus investorů ohledně vyhlídek firmy v oblasti mobilních aplikací a reklamy.
