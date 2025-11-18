US OPEN: Indexy Wall Street pod pokračujícím prodejním tlakem 📌Technologické akcie oslabují

V úterý klesají futures na americké akcie. Již několik dní trhy sledují výrazný a vleklý výprodej na trhu kryptoměn, který se jeví jako výsledek všeobecného odklonu od rizika a zvýšené volatility na akciových trzích. Roste nejistota ohledně udržitelnosti nedávného růstu taženého technologickým sektorem a pozornost Wall Street se pomalu obrací k blížícím se výsledkům společnosti Nvidia (NVDA.US), které budou zveřejněny zítra po skončení obchodní seance v USA. Pozitivní komentáře analytiků z Evercore ISI se dnes v ceně akcie neprojevily – titul ztrácí přes 2 %.
- Ve třetím říjnovém týdnu (končícím 18. října 2025) činil počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA 232 000, což je téměř beze změny oproti předchozímu období a zůstává nad průměrem posledních měsíců.
- Počet pokračujících žádostí vzrostl na 1,957 milionu oproti 1,947 milionu z předchozího týdne.
- Tato hodnota se stále drží poblíž nejvyšších úrovní od roku 2021. V důsledku uzavření federální vlády nebyly zprávy o nezaměstnanosti ani klíčová ekonomická data zveřejňovány dle běžného harmonogramu, což ztěžuje přesné vyhodnocení situace na trhu práce. Ani dolar, ani akciové indexy na opožděná data nereagovaly. Ve čtvrtek očekáváme zprávu z trhu práce a v pátek údaje o reálných mzdách.
V rámci technologického sektoru dnes vynikají poklesy akcií AMD a Micron, které korigují své předchozí zisky, jež přetrvávaly i přes negativní sentiment na indexech. Akcie čínské společnosti PDD Holdings (majitel Temu, PDD.US) dnes rovněž klesají po zklamání z hospodářských výsledků.
Makrodata z USA
Jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (rev. MoM): 0,3 % vs oček. 0,4 % a předchozí 0,4 %
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (rev. YoY): 2,9 % (odhad 2,9 %, předchozí 2,9 %)
Tovární objednávky MoM: skutečnost 1,4 % (odhad 1,4 %, předchozí -1,3 %)
Index trhu s bydlením NAHB: 38 vs oček. 37 a předchozích 37
USDIDX mírně oslabuje po slabších než očekávaných makrodatech z USA, která signalizují nižší než očekávaný měsíční růst objednávek zboží dlouhodobé spotřeby.
Firemní zprávy
Akcie Axalta (AXTA.US) dnes rostou po oznámení fúze se společností Akzo Nobel, která vytvoří globálního lídra v oblasti průmyslových nátěrů s odhadovanou hodnotou 25 miliard USD. Transakce by měla být dokončena mezi koncem roku 2026 a začátkem 2027. Akcionáři Akzo Nobel budou vlastnit 55 % nové entity, zatímco akcionáři Axalty 45 %. Spojená firma plánuje roční tržby přibližně 17 miliard USD a úspory nákladů ve výši 600 milionů USD, z nichž 90 % má být realizováno do tří let. Společnost si ponechá duální sídlo v Amsterdamu a Philadelphii a po přechodném období obchodování na dvou burzách bude nově kótována na NYSE pod novým jménem a symbolem. Výkonným ředitelem bude Greg Poux-Guillaume, současný CEO Akzo Nobel. Spojená firma zahrne přes 100 značek, 173 výrobních závodů a 91 výzkumných a vývojových center.
Akcie Blue Owl Capital (OWL.US) oslabují o zhruba 5 % po obnoveném tlaku způsobeném rozhodnutím pozastavit odkupy podílů od investorů v soukromém BDC fondu v hodnotě 1,8 miliardy USD až do jeho sloučení s veřejně obchodovaným fondem OBDC (17,6 mld. USD) začátkem příštího roku. Po fúzi obdrží investoři podíly v OBDC, což by kvůli aktuálnímu tržnímu diskontu mohlo znamenat ztrátu až 20 %. Společnost tvrdí, že transakce zlepší efektivitu, zvýší výnosový potenciál a obnoví likviditu držitelům podílů v soukromém fondu. Dodává, že nedávná volatilita BDC odpovídá tržním podmínkám a nesouvisí se zhoršením úvěrové kvality.
Akcie LifeMD (LFMD.US) ztrácí přes 10 % po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí, které zaostaly jak v tržbách, tak ve zisku, a to navzdory meziročnímu růstu tržeb o 13 %. Společnost aktualizovala výhled s ohledem na většinový prodej svého podílu ve WorkSimpli Software. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 očekává tržby 45–46 milionů USD a upravený zisk EBITDA ve výši 3–4 milionů USD. Za celý rok 2025 nyní očekává tržby 192–193 milionů USD (dříve 250–255 mil.), zatímco upravený EBITDA se zvýšil na 13,5–14,5 mil. USD, což je přibližně o 254 % více než v roce 2024.
Akcie Ceva (CEVA.US) klesají o více než 10 %, ale část ztrát již umazaly po oznámení veřejné nabídky 3 milionů akcií. Upisovatelé zároveň získali 30denní opci na nákup dalších 450 000 akcií. Všechny akcie prodává sama společnost, která plánuje výnosy využít na potenciální akvizice, technologické investice nebo další firemní účely jako provozní kapitál, investice nebo zpětné odkupy.
